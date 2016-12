L’auteur de l’attaque au camion abattu à Milan

L’homme le plus recherché d’Europe est mort. Après quatre jours de cavale, A.A. a été tué par balle vendredi à la sortie de la gare de Sesto San Giovanni, dans la banlieue de Milan. L’auteur de l’attentat de lundi soir à Berlin, qui a fait 12 morts et près de 50 blessés, a été «neutralisé» lors d’un simple contrôle de routine vers 3 h 30 du matin. Au lieu de présenter ses papiers, il a sorti son arme et a blessé un des agents à l’épaule en criant – selon la presse italienne – «Allah Akbar!» La réplique des agents a été immédiate et fatale.

Le Tunisien de 24 ans portait peu d’effets personnels sur lui: un pistolet, un couteau et quelques centaines d’euros. Il n’avait ni papiers ni téléphone. Il a été confondu grâce à ses empreintes digitales, celles qu’on a retrouvées dans la cabine du poids lourd à Berlin. La police tente maintenant de reconstituer son incroyable parcours à travers l’Europe. L’homme a réussi à voyager sans se faire repérer, en passant au moins deux frontières de l’espace Schengen. Il est vrai que l’avis de recherche n’a été lancé que mercredi, ce qui lui a laissé un temps d’avance pour échapper aux contrôles.

Mais par où est-il donc passé? Visiblement pas par la Suisse. Aucun lien direct n’a jusqu’ici été constaté entre le Tunisien et la Suisse, a déclaré vendredi la porte-parole de FedPol, Lulzana Musliu. Selon les enquêteurs italiens, un billet de train retrouvé dans son sac indique qu’il serait passé par Chambéry, en France, puis par Turin avant d’arriver à Milan. A.A. connaissait l’Italie pour y avoir longtemps séjourné… en prison. Mais on ignore quelles étaient ses intentions et sa destination. En Allemagne, sa mort ne change rien à la situation, a insisté le ministre fédéral de l’Intérieur. «Le niveau d’alerte reste le même qu’avant», a déclaré Thomas de Maizière. On apprenait vendredi que deux hommes soupçonnés de préparer un attentat visant un centre commercial à Oberhausen, dans l’ouest de l’Allemagne, avaient été arrêtés.

Le terroriste appartenait-il au réseau du groupe Etat islamique (Daech)? C’est la question que se posaient les enquêteurs vendredi. On sait que le terroriste gravitait autour des milieux salafistes, mais son rôle exact dans les réseaux de recrutement n’est pas clair. On sait néanmoins qu’il a fréquenté la mosquée «Fussilet 33», dans le quartier de Moabit, à Berlin. Ce lieu de prière est considéré par les renseignements comme le centre de recrutement de Daech, bien qu’il soit situé… en face d’un commissariat.

La police a effectué deux perquisitions cette semaine, sans procéder à des arrestations. La structure, encore active, a servi à la radicalisation de jeunes du quartier. Une demande d’interdiction de cette organisation est en cours, a assuré le ministre de l’Intérieur de Berlin, Andreas Geisel.

Par ailleurs, une vidéo diffusée par l’organe de propagande djihadiste Amaq montre A.A. en train de faire allégeance au chef de Daech, Abou Bakr al-Baghdadi. La date et le lieu de l’enregistrement ne sont pas mentionnés. Mais si l’on observe les arbres et le pont en arrière-plan, on peut affirmer que cette vidéo a été vraisemblablement tournée il y a plusieurs semaines à 500 mètres de la mosquée «Fussilet 33». Dans cette vidéo, le jeune homme s’adresse aux «croisés» en jurant «d’exercer vengeance».

Les autorités allemandes tentent depuis des années de mettre fin à la mouvance salafiste. Mais le nombre de militants (9700 actuellement) continue d’augmenter. «Nous allons assécher ce milieu», avait promis en novembre Ralf Jäger, le ministre de l’Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Apparemment, le travail est loin d’être achevé.

