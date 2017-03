L'attaque d'Orly a été filmée

L'aéroport d'Orly a diffusé lundi des images de vidéosurveillance montrant Ziyed Ben B. tenter de s'emparer de l'arme d'une militaire samedi dernier. La vidéo permet de mieux comprendre le déroulé précis des faits. Sur celle-ci, on peut voir l'individu approcher par derrière l'agent et engager un corps à corps de plusieurs minutes. Les passagers continuent de circuler sans avoir réalisé l'événement.

Puis l'assaillant change de direction en tenant toujours contre lui la soldate, comme un bouclier. Alors qu'il se trouve en plein milieu du hall, un militaire apparaît à l'écran. Il met en joue l'assaillant et avance. Selon les enquêteurs, c'est à ce moment là que Ziyed Ben B. crie: «Posez vos armes ! Mains sur la tête ! Je suis là pour mourir par Allah. De toute façon, il va y avoir des morts.»

On voit ensuite l'auteur plaquer au sol la soldate et tenter à nouveau de s'emparer de son arme. Mais le militaire qui le tient en joue, accompagné d'un autre collègue, fait feu en sa direction et tue l'assaillant. La scène aura duré au total quasiment trois minutes.

