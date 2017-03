L'assaillant a dit vouloir «mourir par Allah»

Le Français de 39 ans abattu samedi par les forces de sécurité à l'aéroport parisien d'Orly-Sud, après avoir attaqué une patrouille militaire, a dit être prêt à tuer et «là pour mourir par Allah», a déclaré le procureur de la République de Paris, François Molins.

L'assaillant d'Orly prêt à tuer et disait être "là pour mourir par Allah" (procureur) https://t.co/SOjHJzQSGu #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 18 mars 2017

Ziyed Ben B., déjà condamné pour plusieurs vols avec violence, s'est attaqué à cette patrouille en lançant: «Posez vos armes, je suis là pour mourir par Allah. De toutes façons il va y avoir des morts», a rapporté le procureur au cours d'une conférence de presse. Outre son père et son frère, un cousin de l'assaillant a été placé en garde à vue.

Avant d'attaquer une militaire à l'aéroport d'Orly-Sud (sud de Paris) pour s'emparer de son fusil d'assaut Famas, il a «jeté au sol un sac à dos contenant un bidon d'hydrocarbures», a précisé le procureur, indiquant qu'il avait également en sa possession un briquet et un paquet de cigarettes, ainsi que 750 euros et un Coran. «Les deux minutes (de confrontation) avec les militaires démontrent de façon assez évidente la très forte volonté de l'agresseur. (...) Il y a une volonté très forte d'aller au bout de ce processus», a-t-il affirmé.

L'homme abattu à Orly : "Son identité est connue, qu'il est connu des services de police et des services de renseignement." #AFP pic.twitter.com/v3theIDrOO — Agence France-Presse (@afpfr) 18 mars 2017

Repéré comme radicalisé

Une enquête a été ouverte, notamment pour tentative d'homicide et tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

L'auteur de l'attaque avait par ailleurs été repéré comme radicalisé lors d'un séjour en prison, en 2011-2012, et avait fait l'objet d'une perquisition administrative après les attentats de novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.

Les enquêteurs ont rapidement retracé le parcours de l'agresseur, «connu des services de police et de renseignement», selon le ministre français de l'Intérieur Bruno Le Roux.

Les faits ont débuté peu avant 7h, à Garges-lès-Gonesse, une commune de la banlieue nord de Paris d'où il était originaire: lors d'un contrôle routier, l'homme a tiré au pistolet à grenailles sur des policiers, en blessant légèrement un à la tête.

Sa trace est réapparue à une trentaine de kilomètres de là, en banlieue sud, où il a notamment volé une voiture, avant de gagner l'aéroport d'Orly-Sud situé non loin. Vers 8h30, au premier étage du hall 1 du terminal Sud, il a menacé une militaire en patrouille avec son pistolet à grenailles pour s'emparer du fusil d'assaut Famas qu'elle portait en bandoulière.

Un témoin raconte la scène

Le gouvernement a expliqué qu'il n'avait pas réussi à prendre l'arme mais, selon des sources proches de l'enquête, il est bien parvenu à s'en saisir après un corps-à-corps, avant d'être abattu. «Il se débat avec la militaire pour lui prendre son Famas. La lutte dure un temps assez long, peut-être 30 secondes ou une minute. Il arrive à faire passer le Famas au-dessus de la tête de la militaire et il met la sangle dans son dos», a détaillé une de ces sources.

«J'ai entendu des éclats de voix, et j'ai vu des militaires qui tenaient en joue une personne», explique un autre témoin. Selon lui, «c'était un homme qui tenait en otage une militaire, il la tenait par le cou, et il menaçait les deux autres militaires avec le fusil de la femme» qu'il tentait d'arracher. «C'était sérieux» (...) alors on s'est éloigné (...), j'ai entendu des coups de feu.»

Orly: "Il tenait en otage une militaire par le cou", raconte un témoin https://t.co/8I8ldvAWCU — BFMTV (@BFMTV) 18 mars 2017

L'incident d'Orly n'a au final pas fait de blessés parmi les voyageurs présents à l'aéroport, le deuxième de France en nombre de passagers annuels.

Plan de l'aéroport d'Orly-Sud à Paris, où un homme a été abattu ce samedi après avoir attaqué des militaires #AFP par @AFPgraphics pic.twitter.com/exGnhpQ9BX — Agence France-Presse (@afpfr) 18 mars 2017

Premiers témoignages

Hollande plaide le renfort militaire

Le président François Hollande a «salué» le «courage et l'efficacité» des policiers et militaires intervenus pour mettre fin aux «agressions commises par un individu particulièrement dangereux».

Je salue le courage et l’efficacité des policiers et militaires face aux agressions commises par un individu particulièrement dangereux. — François Hollande (@fhollande) 18 mars 2017

A un mois de l'élection présidentielle et alors que le débat sur le maintien de l'état d'urgence - en vigueur jusqu'au 15 juillet - a été relancé après l'attaque jeudi par un élève de son lycée à Grasse, le chef de l'Etat a ajouté que «ceux qui s'interrogeaient encore sur le rôle de l'opération Sentinelle doivent comprendre que ce renfort des militaires aux forces de sécurité est essentiel».

Hollande après l'attaque à #Orly: "Nous devons toujours être d'une extrême vigilance" pic.twitter.com/m3HEjpeJ96 — BFMTV (@BFMTV) 18 mars 2017

«L'enquête conduite par la section antiterroriste du parquet de Paris permettra de déterminer le profil et les motivations de cet individu et de reconstituer son parcours», a affirmé le premier ministre Bernard Cazeneuve.

[Communiqué] événements survenus à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/2D7wiQ7P7x — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) 18 mars 2017

«Détecté comme radicalisé»

Selon des sources proches de l'enquête, l'assaillant était fiché »J« au Fichier des personnes recherchées (FPR), en raison de son placement sous contrôle judiciaire pour des faits de vol à main armée, mais il n'était pas recherché.

«Détecté comme radicalisé», il avait également fait l'objet en 2015 d'une perquisition administrative, qui «n'avait rien donné», a précisé une source policière. Son père et son frère se sont présentés spontanément à la police et ont été placés en garde à vue.

Selon une source proche de l'enquête, ils ont déclaré aux enquêteurs avoir été contactés par l'assaillant qui leur a dit: «J'ai fait des bêtises, j'ai tiré sur des gens et on m'a tiré dessus». Des perquisitions étaient en cours à son domicile de Garges-lès-Gonesse.

#Orly: La père et le frère avaient reçu un SMS "J'ai fait une connerie j'ai tiré sur la police"https://t.co/FusWacJMk8 pic.twitter.com/dPIO1xgf0D — BFMTV (@BFMTV) 18 mars 2017

Près de 3000 personnes ont été immédiatement évacuées du terminal Sud ou confinées dans le terminal Ouest voisin, selon le ministère de l'Intérieur, le temps qu'une opération de déminage exclue la présence d'explosifs. Le trafic aérien a repris progressivement en début d'après-midi dans les deux terminaux.