L'arrestation d'un sans-papier filmée par sa fille

Une vidéo poignante où l'on entend sangloter une adolescente pendant qu'elle filme l'arrestation de son père sans-papiers juste à côté du collège où il déposait l'une de ses quatre filles créait l'émotion vendredi aux Etats-Unis.

Romulo Avelica-Gonzalez, Mexicain de 48 ans, a été arrêté mardi par des agents fédéraux de l'immigration à un pâté de maison du collège Academia Avance du quartier de Highland Park, à Los Angeles.

L'incident a été filmé par sa fille adolescente Fatima depuis l'arrière de la voiture conduite par son père, qui déposait ses deux benjamines au collège comme tous les matins. On le voit en train d'être menotté et amené à l'intérieur d'une voiture par deux agents fédéraux vêtus de vestes barrées du mot «police». La vidéo a fait le tour d'internet et des médias américains.

Conduite en état d'ivresse

«Des agents de l'immigration et des douances (ICE) spécialisés dans les opérations sur les fugitifs ont placé Romulo Avelica en détention mardi matin», car «des bases de données indiquent qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, y compris pour conduite en état d'ivresse en 2009, et d'un ordre d'expulsion du territoire remontant à 2014», explique un communiqué d'ICE reçu par l'AFP.

«Après l'avoir surveillé pour confirmer son identité, les agents ont arrêté Romulo Avelica lors d'une interpellation en voiture (...) à environ 700 mètres de l'école», et il est «toujours détenu par ICE» à l'heure actuelle, ajoute ce communiqué reçu jeudi.

Une porte-parole de l'école Academia Avance, Jennifer Cuevas, a précisé vendredi à l'AFP que Romulo Avelica-Gonzalez se trouvait dans un centre de détention pour immigrés en situation illégale à Adelanto, dans le désert californien.

Romulo Avelica-Gonzalez, qui vit depuis environ 25 ans aux Etats-Unis, n'a jamais commis de crime violent mais une porte-parole d'ICE a précisé que l'agence fédérale «considère la conduite en état d'ivresse comme une infraction relevant de l'ordre public».

«Famille brisée»

«Je n'aurais jamais pensé que nous traverserions quelque chose comme ça. C'est un sentiment horrible de voir sa famille ainsi brisée», a déclaré à la chaîne ABC Brenda Avelica-Gonzalez, 19 ans, l'une des quatre filles de Romulo Avelica-Gonzalez.

Sur la chaîne hispanique Univision, Jocelyn, sa deuxième fille majeure a expliqué que son père n'était «pas un criminel, il travaille dur, il se lève tôt le matin, il emmène mes petites soeurs à l'école, parfois il ne dort pas». Elle demande au président Donald Trump qu'«il me rende mon papa, c'est un homme bon».

Le président américain a fait de l'expulsion de millions de sans-papiers l'une de ses promesses de campagne et depuis quelques semaines les agents de l'immigration ont multiplié les coups de filets très médiatisés pour placer en détention des immigrés en situation irrégulière. Donald Trump veut expulser dans un premier temps les sans-papiers qui ont eu affaire à la justice. (AFP/nxp)