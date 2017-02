L'armée irakienne s'empare d'un pont sur le Tigre

Les forces irakiennes ont annoncé lundi la prise d'un pont sur le Tigre à Mossoul. Sa récupération permettra d'effectuer la jonction entre quartiers est et ouest de la ville, dernier grand bastion du groupe Etat islamique (EI) en Irak.

Les troupes «contrôlent désormais l'accès à l'ouest du pont», situé dans le sud de Mossoul, a indiqué le général Yahya Rasool, porte-parole du commandement. «Cela signifie que le pont est sous notre contrôle des deux côtés.»

Le «quatrième pont», comme il est surnommé, a été endommagé par des bombardements et est impraticable. Tout comme les quatre autres ponts qui enjambent le Tigre dans la ville.

Sa reprise va toutefois permettre d'établir un pont flottant à proximité et d'élargir les options de l'armée pour attaquer les derniers quartiers encore contrôlés par l'EI dans l'ouest de Mossoul, selon des responsables militaires. Le pont temporaire permettra de «faire traverser du matériel et des munitions» d'une rive à l'autre, selon le colonel Falah al-Wabdan, des Forces de réaction rapide du ministère de l'Intérieur.

Par ailleurs, «les combats de rue sont intenses (...). Mais nos forces progressent et l'ennemi est brisé», a ajouté Yahya Rasool. Aucun bilan n'a été donné sur le nombre de morts et de blessés, d'un côté comme de l'autre.

Progression rapide

Les forces irakiennes avaient chassé fin janvier les djihadistes de la rive orientale de Mossoul, trois mois après le début d'une vaste offensive pour reprendre le dernier grand fief de l'EI en Irak. Elles ont lancé le 19 février une nouvelle phase pour reconquérir l'ouest de Mossoul, où l'EI est mieux implanté.

Depuis, leur avancée a été relativement rapide avec la reprise de l'aéroport désaffecté, d'une base adjacente et de trois quartiers dans le sud et l'ouest de la ville, selon l'armée. Les troupes s'attendent cependant à ce que la résistance des djihadistes se renforce à l'approche des quartiers densément peuplés du centre, notamment de la vieille ville. Il resterait quelque 2000 djihadistes à Mossoul-Ouest, selon des estimations américaines. Ces combattants peuvent infliger de fortes pertes en recourant à leurs actions de guérilla habituelles, comme les explosions d'engins piégés et les attentats suicide. Les ONG et l'ONU s'inquiètent, de leur côté, de plus en plus pour les quelque 750'000 civils piégés à Mossoul-Ouest.

Les troupes de Bagdad avancent aussi dans les zones désertiques au sud-ouest pour couper complètement Mossoul des territoires tenus par l'EI dans l'est de la Syrie. «Globalement, toutes les forces progressent comme prévu et le font rapidement», a déclaré le général Abdelamir Yarallah à Taloul al-Atshana, le point culminant de la province de Ninive dont Mossoul est la capitale. (ats/nxp)