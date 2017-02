L'armée avance dans le nord et à Palmyre

En quinze jours, l'armée syrienne s'est emparée de 18 villages, dont Tadef, au sud de la ville d'Al-Bab, a indiqué lundi une source de sécurité à Damas. Ancien fief de l'EI, Al-Bab a été conquise jeudi dernier par l'armée turque, alliée à des rebelles syriens. Les forces syriennes ont pris le contrôle de 600 km2 dans cette partie de la province d'Alep, selon cette source. Le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) Rami Abdel Rahmane a confirmé cette avancée.

A Genève, l'opposition rejette les propositions de l'émissaire de l'ONU et table sur Moscou pour infléchir le régime de Damas.

Jonction avec les FDS à Minbej

Par ailleurs, l'armée syrienne a fait lundi la jonction avec les Forces démocratiques syriennes (FDS), au sud de la ville de Minbej (nord). Les FDS sont une coalition regroupant des autonomistes kurdes et des combattants arabes anti-EI.

Si près d'Al-Bab, le face-à-face est tendu avec les militaires turcs, que Damas considère comme des «envahisseurs», les relations sont bien meilleures avec les FDS près de Minbej. «Il existe une sorte de trêve entre nous. Donc, il n'y aura pas de combats entre nous» à Minbej, a affirmé le porte-parole des FDS Talal Sello.

Cette percée des troupes de Damas change la donne dans la mosaïque ethnique complexe qui prévaut dans cette partie du pays, estiment les FDS. «Sur un plan commercial et pour les civils, c'est une excellente chose, parce que désormais (...) on peut relier tout le secteur rural du nord de la Syrie», explique Talal Silo.

Raid du régime sur Ariha

Dans le centre de la Syrie, l'armée n'est plus qu'à 4 km de la ville antique de Palmyre. Elle tente, selon une source de sécurité à Damas, «d'y prendre en tenailles les djihadistes» de l'EI. Ces derniers avaient repris le contrôle de ce joyau archéologique en décembre, après l'avoir déjà contrôlé entre mai 2015 et mars 2016.

Dans la province d'Idleb (nord-ouest), où les djihadistes de Fateh al-Cham sont dominants, l'aviation du régime a effectué un raid meurtrier contre la ville rebelle d'Ariha. Treize civils, dont trois enfants, y ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi, selon l'OSDH. Vingt personnes ont également été blessées et sept autres sont encore portées disparues.

Pourparlers ardus A Genève, les pourparlers se poursuivaient entre les différentes parties au conflit dans un contexte tendu. Le Haut Comité des négociations (HCN), principal groupe d'opposition, a rejeté le scénario de Staffan de Mistura. L'émissaire de l'ONU propose de discuter en parallèle trois éléments de la transition politique: la gouvernance, une nouvelle Constitution et des élections.

Le HCN a insisté sur «l'ordre» à établir dans la discussion. Comme le groupe d'opposition dit du Caire, il veut d'abord des avancées sur un gouvernement de transition avant de négocier les autres questions. Le HCN rejette en outre tout gouvernement élargi et souhaite le départ du président syrien Bachar el-Assad.

Infléchir les Russes

L'opposition entend par ailleurs tenter d'infléchir le soutien russe à Bachar el-Assad lors d'une réunion mardi à Genève, a expliqué lundi devant la presse Nasr al-Hariri, président de la délégation du HCN. Moscou est plus «neutre» et plus «ouvert» que l'Iran par rapport à la présence de groupes armés parmi les opposants.

«Nous espérons que la Russie va adopter une attitude positive», a ajouté M. al-Hariri. Et qu'elle ne restera pas «otage des milices iraniennes», responsables, d'après lui, de milliers de victimes civiles.

Le président de la délégation du HCN n'a pas non plus mâché ses mots envers le président syrien qu'elle accuse de protéger l'EI. Selon lui, l'armée du régime collabore avec les djihadistes et a mis en place une zone tampon à Al-Bab pour empêcher l'Armée syrienne de libération (ASL) de combattre contre l'EI.

Le Conseil de sécurité des Nations unies votera en outre mardi sur un projet de résolution qui imposerait des sanctions à la Syrie, selon des diplomates lundi. Le régime de Damais est accusé d'avoir utilisé des armes chimiques. (ats/nxp)