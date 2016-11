«L’accord de paix signé, il y a enfin un avenir!»

«Jamais nous n’avions été aussi proches de la paix! Des générations entières n’ont connu que la guerre. Ce jeudi à Bogotá, la signature de l’accord entre le président Santos et la guérilla des FARC nous donne enfin espoir en l’avenir», confie Luz Perly Córdoba dans un café genevois. Ancienne réfugiée politique dans la Cité de Calvin, où elle a vécu de 2004 à 2011, cette avocate colombienne de la cause paysanne et des droits de l’homme fait une visite éclair pour le vernissage de l’exposition «La Paix c’est pour quand?» de son fils, le photographe Rene Torres, en marge du festival Filmar en América Latina. L’expo est visible jusqu’au 4 décembre à la Maison des arts du Grütli.

Comment vit-elle ces heures historiques? «Jusqu’à l’annonce, mardi soir, de ce nouvel accord de paix, nous étions très inquiets. Les Colombiens vivaient dans les limbes depuis le référendum du 2 octobre», lors du rejet de la première version de l’accord de paix négocié à Cuba entre le gouvernement colombien et les leaders des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). «A tout moment, la trêve pouvait sauter. L’ultradroite tentait de faire dérailler le processus. Quatre leaders paysans ont été tués le week-end dernier et un cinquième a échappé à une tentative», relève l’avocate.

Ces victimes-là ne sont ni les premières ni les dernières, déplore-t-elle. L’organisation pour laquelle elle travaille, Marcha patriótica, a essuyé 123 morts en cinq ans. Sans compter la centaine de militants en détention et tant d’autres qui reçoivent des menaces continuellement.

En finir avec la coca

«Soyons clairs: nous n’avons pas confiance en Juan Manuel Santos, qui avant de prendre la tête de l’Etat fut responsable de bien des méfaits en tant que ministre de la Défense du président Alvaro Uribe», farouchement opposé à l’accord de paix. «Mais Santos veut mettre fin à la guerre pour favoriser les intérêts économiques de son milieu et parce que c’est un trophée politique.» Il lui a d’ailleurs valu le Prix Nobel.

La paix sera-t-elle réellement mise en œuvre? Et même si le gouvernement et les FARC jouent le jeu, les paramilitaires ne risquent-ils pas de tout faire échouer? «La clé du succès, c’est le point 4 de l’accord, qui prévoit d’offrir des alternatives aux cultivateurs de coca. Ces paysans passeront volontiers à une production alimentaire s’ils arrivent à en vivre. Ils sont fatigués d’être la cible des campagnes d’éradication. Cette transition-là coupera l’herbe sous les pieds des paramilitaires, qui justifient leurs actions par la lutte contre le narcotrafic.»

Réussir la réforme agraire

Mais pour l’avocate de Bogotá qui a étudié l’agronomie à Genève, c’est le point 1 de l’accord qui sera déterminant pour le monde paysan dans son ensemble. «Une réforme agraire doit permettre aux paysans sans terre - et à ceux qui n’en ont pas assez - de cultiver des quantités suffisantes. Quant aux agriculteurs dont les terres sont dans des régions reculées, des transports abordables leur donneront accès au marché. Il faut comprendre qu’en Colombie, les paysans produisent 70% des aliments consommés, mais sont les citoyens les plus pauvres et ceux qui souffrent le plus d’exclusion.»

Cette fois-ci, le président Santos ne soumet pas l’accord de paix à référendum. Il sera voté par le Congrès. Pas question de risquer une nouvelle déconvenue et rater l’occasion d’en finir avec un conflit armé d’un demi-siècle qui a fait 260 000 morts, 60 000 disparus et 6,9 millions de déplacés.

