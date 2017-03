L’abattoir de la honte en procès à Alès

C’est un procès inédit et emblématique. L’abattoir intercommunal du Vigan dans le Gard et trois anciens salariés vont devoir répondre de leurs actes dans un scandale de maltraitance animale. Un des employés sera jugé pour «sévices graves et actes de cruauté envers un animal tenu en captivité». Il risque deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. Les deux autres seront jugés pour avoir «exercé volontairement des mauvais traitements». Le procès s’ouvre ce jeudi à Alès, il se poursuivra vendredi.

Les images choquantes de cet établissement certifié bio diffusées en février 2016 par l’association de défense des animaux L214 sont restées gravées dans les esprits. Animaux brûlés, mal étourdis, battus, la vidéo insoutenable de 4 minutes 30 révélée quatre mois après une affaire similaire, dans un abattoir municipal d’Alès, a fait le tour du Web et suscité l’indignation générale. Dans la foulée, le procureur de la République d’Alès annonçait l’ouverture d’une enquête préliminaire, l’abattoir était fermé provisoirement et le personnel suspendu. Cette affaire a aussi débouché sur la création d’une commission d’enquête parlementaire qui a préconisé 65 mesures dont le renforcement de la surveillance, l’intervention de vétérinaires et la formation des employés. En début d’année, l’Assemblée nationale a voté l’obligation d’installer des caméras de surveillance dans les abattoirs à partir de 2018.

Côté associatif, «on attend que la justice reconnaisse des actes de cruauté et de maltraitance mais aussi que la décision serve de jurisprudence pour les autres abattoirs. Pour l’instant, les directeurs d’abattoirs se sentent intouchables car les services vétérinaires de l’Etat ne font pas leur travail», explique Brigitte Gothière, cofondatrice de L214, interrogée sur les ondes de France Inter.

L’association L214, dont le nom fait référence à l’article du code rural qui, depuis 1976, désigne les animaux comme des «êtres sensibles», dénonce sans relâche depuis 2008 les tortures infligées aux animaux dans les élevages et les lieux de mises à mort. L’affaire de l’abattoir du Vigan est malheureusement loin d’être un cas isolé en France et ce type de procès pourrait se multiplier.

