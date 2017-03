L'UE prolonge les sanctions contre la Russie

L'Union européenne a annoncé lundi avoir prolongé pour six mois, jusqu'au 15 septembre, les sanctions prises contre la Russie. Les personnes et les sociétés mises en cause sont accusées de remettre en cause l'indépendance et l'intégrité de l'Ukraine.

«L'évaluation de la situation ne justifie pas de changement dans le régime des sanctions», indique le communiqué.

Ces sanctions ont été instaurées en mars 2014, après l'annexion par la Russie de la Crimée et son implication dans l'insurrection dans l'est de l'Ukraine.

Sur la liste des personnes sanctionnées, figurent des conseillers du président russe Vladimir Poutine, des parlementaires et des responsables des secteurs de la défense et du renseignement, des militaires, ainsi que des séparatistes ukrainiens et des rebelles dans l'est de l'Ukraine.

Compte tenu de la suppression de deux noms correspondant à des personnes décédées, la liste comprend 150 personnes et 37 sociétés qui se voient interdire l'accès aux pays de l'Union européenne et dont les avoirs dans ces pays sont gelés. (ats/nxp)