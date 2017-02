L'ONU votera sur des sanctions pour la Syrie

La Russie, allié clé du régime syrien de Bachar el-Assad, a prévenu la semaine passée qu'elle mettrait son veto à une telle mesure. Moscou a déjà mis son veto à six reprises pour protéger son allié syrien.

Le vote est prévu à 11H30 (17h30 en Suisse).

Le projet de résolution, proposé par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, imposerait une interdiction de voyager et gèlerait les avoirs de 11 Syriens, principalement des responsables militaires, et 10 organismes.

Le texte interdirait aussi la vente, la fourniture ou le transfert à l'armée et au gouvernement syrien d'hélicoptères et d'autres matériels.

La Syrie nie

Ce projet de résolution fait suite à une enquête conjointe menée par les Nations unies et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), qui a conclu en octobre dernier que le régime syrien avait mené au moins trois attaques avec des armes chimiques en 2014 et 2015 contre les villes de Tell Mannas, Qmenas et Sarmin.

Les enquêteurs avaient déterminé que les djihadistes du groupe Etat islamique avaient eux aussi utilisé de l'agent moutarde en 2015.

L'ambassadeur adjoint russe auprès des Nations unies, Vladimir Safronkov, avait dénoncé vendredi une mesure «à sens unique», basée sur des preuves «insuffisantes». La Syrie nie avoir utilisé des armes chimiques dans ce conflit qui a fait plus de 300.000 morts depuis 2011. (AFP/nxp)