L'ONU condamne les exécutions de masse

«Dans tous les cas, ces atrocités sont inacceptables», a dit devant la presse une porte-parole de l'émissaire de l'ONU sur la Syrie Staffan de Mistura. Elle ne s'est pas exprimée davantage sur le fond du rapport paru hier et faisant état de 13'000 pendaisons survenues en 5 ans dans les prisons de Damas.

Sur l'assistance humanitaire, seuls deux convois ont pu atteindre les civils depuis début janvier, a dit la porte-parole Yara Sharif. L'un d'entre eux a pu apporter dimanche de la nourriture et du matériel d'urgence pour plus de 80'000 personnes dans la région de Homs dans des sites qui n'avaient pas reçu d'aide depuis plus de mois.

Villes assiégées

Le mois de janvier a été «le pire» depuis près d'un an pour l'aide humanitaire en Syrie, a déclaré Mme Sharif. Les villes assiégées de Madaya, Zabadani, al-Foua et Kefraya n'ont pas reçu d'aide depuis plus de trois mois. Et 13 personnes doivent être évacuées pour des raisons médicales.

A Alep, des restes explosifs de guerre fragilisent l'assistance humanitaire depuis mi-janvier. Plus d'un million de personnes ont des difficultés d'accès à l'eau potable parce que les sites d'approvisionnement sont contrôlés par l'Etat islamique (EI).

Sur le front politique, Staffan de Mistura a rencontré jeudi dernier le nouveau secrétaire d'Etat Rex Tillerson. Trois de ses collaborateurs ont participé aux travaux du groupe commun d'Astana pour renforcer le cessez-le-feu en Syrie. (ats/nxp)