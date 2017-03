L'Europe et ses monuments dans le noir

La tour Eiffel, le Vatican ou encore l'Acropole ont éteint leurs lumières samedi à l'occasion de l'opération «Une heure pour la planète» (Earth Hour), une vaste mobilisation aux quatre coins du monde contre le réchauffement climatique. Villes et monuments du monde entier ont éteint leurs lumières à 20H30 heure locale dans le cadre de cette opération lancée en 2007.

Monuments emblématiques

Parmi eux, les pyramides égyptiennes, le Kremlin, la Mosquée bleue à Istanbul, la basilique Saint-Pierre ou l'Alhambra de Grenade...

Tout un chacun est en outre invité à éteindre la lumière pendant un heure et à allumer une bougie pour rappeler la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique.

A Paris, la Tour Eiffel s'est éteinte pendant 5 minutes à 19H30 GMT, en présence de champions sportifs ambassadeurs de la candidature de la capitale française aux JO de 2024, dont la navigatrice Isabelle Autissier.

«La Tour Eiffel s'est rallumée mais l'action pour la planète continue», a indiqué WWF, l'ONG organisatrice de l'événement.

En Allemagne, quelque 300 villes ont participé à l'événement. A Berlin, c'est la célèbre Porte de Brandebourg, au coeur de la capitale, qui a éteint ses lumières, ainsi que l'Hôtel de ville.

«Moment symbolique»

La cause du climat a avancé, concède le WWF, mais l'urgence est toujours plus grande, tandis que les records de chaleur continuent de tomber.

«Nous avons lancé Earth Hour en 2007 pour montrer aux dirigeants que les citoyens se préoccupaient du changement climatique. Ce moment symbolique est aujourd'hui un mouvement mondial, rappelant combien le poids des citoyens compte,» souligne Siddarth Das, directeur d'Earth Hour.

C'est à Sydney qu'a eu lieu le premier «Earth Hour», devenu aujourd'hui un phénomène mondial.

Sydney held the very first Earth Hour back in 2007. Today they're once again switching off for #EarthHour pic.twitter.com/5izQtP37P5