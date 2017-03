«L’Europe à deux vitesses, c’est un discours, une posture»

Pour fêter le 60e anniversaire des traités de Rome, fondateur de l’Union européenne, Paris et Berlin ont imaginé de faire signer une déclaration actant la possibilité d’une Europe à plusieurs vitesses par les Vingt-sept. Coup de froid: la Pologne n’en veut pas. Explications de Matthieu Gillabert, professeur d’histoire à l’Université de Fribourg et spécialiste de la Pologne.

Pourquoi cette perspective d’Europe à deux ou plusieurs vitesses ne passe pas en Pologne?

A Varsovie, comme dans d’autres capitales de l’Est, on craint que cela ne ressuscite la coupure de la guerre froide en Europe, avec une bande de pays tiraillés entre l’Allemagne et la Russie. L’actuel gouvernement est schizophrène: il veut à la fois que la Pologne soit un grand d’Europe et se montre «union-phobe» plutôt qu’europhobe, en voulant promouvoir une Europe des Nations. Je doute cependant de cet attachement du gouvernement du Parti Droit et Justice (PiS), même à l’Europe des Nations. Il s’est isolé en ne respectant pas les règles européennes de séparation des pouvoirs et de liberté de la presse. Si l’argent de l’UE venait à se tarir, le gouvernement renoncerait facilement à se plier à une entité supranationale.

Le risque de décrochage entre l’Est et l’Ouest existe-t-il?

Il est légitime que des pays veuillent mettre en commun de nouvelles prérogatives. Mais je pense que cela demeure pour l’heure du discours et des postures qui masquent des problèmes de gouvernance en commun. Car les pays du noyau dur européen ont du mal à s’entendre. A commencer par la France et l’Allemagne. Pour les pays d’Europe centrale, ce risque n’est donc pas énorme. Et puis, Varsovie est en train de se rapprocher de Berlin dans la perspective de la prochaine négociation des fonds d’infrastructure européens.

La Pologne a profité de son entrée dans l’UE, non?

Elle a reçu des milliards d’euros et s’est développée, en effet. Dans les enquêtes d’opinion, les Polonais demeurent très favorables à l’UE, surtout dans les villes. Moins dans les campagnes. Le Polonais Donald Tusk a été réélu à la tête du Conseil européen, mais sans le soutien du gouvernement de son pays (ndlr: il s’est cependant prononcé vendredi contre une Europe à deux vitesses).

(TDG)