L’Etat du Kosovo a neuf ans et mille défis à relever

Dhurata n’arrive pas à se réjouir de l’approche du 17 février. L’euphorie ressentie il y a neuf ans lors de la déclaration d’indépendance du Kosovo s’est éteinte. La jeune diplômée en architecture s’est enthousiasmée comme le reste du pays lorsque le court-métrage Shok a été nominé aux Oscars et lorsque la judoka Majlinda Kelmendi a remporté la première médaille d’or olympique kosovare à Rio. Mais les petites victoires de 2016 ne suffisent pas à aborder une nouvelle année avec confiance.

Le passeport kosovar ne permet toujours pas de voyager sans visa dans l’Union européenne. Celle-ci promet la libéralisation depuis des années mais conditionne le vote du Parlement européen à la mise en œuvre de nombreuses réformes, la dernière étant la ratification d’un accord sur la frontière entre le Kosovo et le Monténégro qui fait débat dans le pays.

Des exigences perçues comme une profonde injustice par la population. «Nous ne sommes pas différents de nos voisins. Ils ont les mêmes problèmes», s’exclame Dhurata. La Croatie et la Slovénie par exemple, toutes deux membres de l’UE, sont toujours en conflit sur leur frontière maritime. Et les conséquences sont très pratiques. Ainsi cette semaine, le directeur du festival kosovar de documentaire Dokufest s’est vu refuser son visa malgré une invitation officielle à la Berlinale.

Pour Agron Beqiri, photographe à Mitrovica, affronter le passé et se libérer de dirigeants corrompus est la seule option pour le pays. «Eulex and Unmik (ndlr: les missions de l’UE et de l’ONU au Kosovo) ont échoué. Notre dernière chance réside dans le tribunal spécial», assure-t-il, plaçant ses espoirs dans la nouvelle Cour du Tribunal pénal international chargée de juger les crimes commis pendant la guerre d’indépendance en 1998-1999 et qui doit commencer ses travaux prochainement.

Les relations avec la minorité serbe, principalement installée dans le nord et qui refuse l’autorité de Pristina, est toujours une source d’instabilité. Les Serbes du Kosovo conservent un profond sentiment d’injustice alors que les crimes commis par l’Armée de libération du Kosovo n’ont presque pas été jugés.

La Commission vérité et réconciliation présentée cette semaine par le gouvernement doit reconstruire la confiance entre les populations en permettant, en parallèle de la Cour spéciale, de faire la lumière sur les années de guerre. «Le passé ne peut pas entraver notre construction du futur si nous condamnons ceux qui ont commis des crimes», a déclaré le premier ministre Isa Mustafa.

Mais les détails sur son fonctionnement restent flous. Surtout, les plus hautes sphères de la politique sont occupées par d’anciens combattants, pour beaucoup soupçonnés de crimes de guerre. Les douze prochains mois seront déterminants pour décider de l’avenir du petit Kosovo et de tous ceux qui y vivent.

