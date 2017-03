L’Etat britannique affiche sa force après l’attentat

Après l’attentat qui a frappé le cœur de Londres mercredi après-midi, le Royaume-Uni se recueille et s’interroge. Les députés de la Chambre des communes ont observé une minute de silence jeudi matin en l’honneur des trois personnes tuées et des vingt-huit blessées par un terroriste dont l’attaque a été revendiquée jeudi par le groupe Etat islamique (Daech).

La première ministre Theresa May s’est longuement exprimée devant les parlementaires. Son message s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de communication déployée depuis mercredi par les autorités. Assurant que «nous n’avons pas peur», elle a mis l’accent sur le «héros» Keith Palmer, l’officier de police tué dans l’enceinte du palais de Westminster. Son visage est omniprésent dans les médias britanniques. Elle a rappelé que «la police a héroïquement fait son travail» en empêchant un assaillant d’accéder au parlement.

Un extrémiste jugé "périphérique"

Par contre, jusqu’à jeudi en fin de journée, les autorités ont refusé de nommer l’agresseur. Les informations officielles énoncées par Theresa May demeuraient limitées: «L’homme est un Britannique né au Royaume-Uni et les autorités ont enquêté sur lui il y a quelques années en raison d’inquiétudes liées à un extrémisme violent. Il était une personne périphérique.» Il ne figure pas sur la liste des 3000 personnes pouvant représenter un danger terroriste.

Si la chaîne de télévision publique française France 2 et la britannique Channel 4 n’ont pas hésité à mettre à l’écran un visage et un nom dès mercredi, la très British BBC est restée muette sur le sujet. Elle a eu raison: l’homme nommé par les deux autres chaînes était en fait en prison. Le vrai coupable, Khalid Masood, 52 ans, était un quasi-inconnu.

Eviter de diviser la population

La communication évasive des autorités a permis à l’enquête d’avancer rapidement. Londres a aussi voulu lutter contre une stigmatisation trop rapide des étrangers et des musulmans, la première ministre ayant confirmé la piste de l’islamisme. Surtout, les autorités voulaient rassurer les Britanniques. Elles cherchaient à faire passer le message de la permanence d’un Etat fort en donnant l’impression d’une omniprésence de la police sur le terrain, plutôt que d’affoler et de diviser la population en s’attardant sur la menace terroriste…

Pourtant, dans les rues de Londres, la police est rarement visible. Fort de quarante années d’expérience avec les attentats, le pays ne s’est pas laissé entraîner dans le tout-sécuritaire. «En dehors du parlement, relativement bien protégé, la sécurité des bâtiments gouvernementaux et des lieux publics n’a pas été renforcée», assure Wyn Rees, professeur de l’Université de Nottingham et spécialiste de la sécurité internationale.

La police partout? Peu productif!

Les autorités ont principalement appliqué deux mesures contre le risque terroriste: retirer les poubelles proches des bâtiments officiels et des gares afin d’empêcher qu’une bombe puisse y être déposée et placer des blocs de béton devant les édifices publics pour en protéger l’accès. «La police estime qu’il serait très coûteux et peu productif d’avoir du personnel installé partout pour lutter contre des actions isolées et imprévisibles», poursuit Wyn Rees. «Elle compte plus sur la capacité de mobilisation rapide de ses hommes en cas de risque d’action terroriste, au gré des informations recueillies par les services de renseignements.» Ce que confirme l’arrestation jeudi de huit personnes à Birmingham et Londres, considérées comme les deux centres névralgiques de l’islamisme britannique.

Le Royaume-Uni n’est pourtant pas dépourvu de sécurité. Outre les 3,2 millions de caméras publiques et privées déployées dans ses rues – ce qui en fait le numéro un mondial de la surveillance filmée – des patrouilles de police sillonnent en permanence gares et aéroports et sont postées aux carrefours les plus empruntés. Mais seulement 4,4% des officiers de police sont armés. Par choix et non pas par manque de moyens. Si Keith Palmer n’était pas armé, cela n’a rien changé à son sort: il a été poignardé par-derrière.

