L’Écosse évoque un référendum en 2018

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a indiqué jeudi que, dans le cas d'un nouveau référendum d'indépendance pour contrecarrer les effets du Brexit, l'automne 2018 serait une «date de bon sens» pour l'organiser.

Interrogée sur la BBC dans le cadre d'un documentaire intitulé «Brexit: le plus grand accord de la Grande-Bretagne» sur la possibilité d'un second référendum d'autodétermination et le meilleur moment pour l'organiser, la Première ministre indépendantiste a assuré «ne rien exclure».

Sturgeon: Autumn 2018 'common sense' for indyref2 https://t.co/RDEo3RZOQC — BBC News (UK) (@BBCNews) 9 mars 2017

Questionnée spécifiquement sur la possibilité qu'il se tienne à l'automne 2018, elle a répondu: «je pense que quand le genre d'accord obtenu par le Royaume-Uni sur la sortie du pays de l'Union européenne deviendra clair, je pense que ce serait une date de bon sens pour que l'Ecosse ait ce choix, si c'est le chemin que nous choisissons de prendre».

Bras de fer avec Londres

Fin décembre, Nicola Sturgeon a présenté son plan pour que l'Écosse, qui a voté à 62% pour un maintien dans l'Union européenne, reste membre du marché unique en dépit du Brexit. Depuis les résultats du référendum du 23 juin qui a vu les Britanniques voté à 52% en faveur d'une sortie de l'UE, Mme Sturgeon a évoqué à de nombreuses reprises la possibilité d'un nouveau référendum d'indépendance comme une option pour tenter de maintenir l'Ecosse dans l'UE.

Début mars, la Première ministre britannique Theresa May avait dénoncé l'«obsession» pour l'indépendance de l'Écosse du parti nationaliste écossais SNP au pouvoir à Édimbourg. «Nous savons que le SNP n'arrêtera jamais de travestir la vérité pour dénigrer notre Royaume-Uni et pousser son obsession d'indépendance», avait-elle dit dans une charge violente contre le parti de Nicola Sturgeon.

Celle-ci avait déclaré trois jours plus tôt qu'un nouveau référendum d'indépendance serait «légitime» voire «nécessaire» face au Brexit dont l'Écosse ne veut pas et au refus de Londres d'impliquer le parlement régional écossais dans les négociations de sortie de l'Union européenne.

Theresa May lays down independence vote challenge to Sturgeon https://t.co/3vY7OLiBOW — The Guardian (@guardian) 3 mars 2017

Le référendum d'autodétermination de septembre 2014 avait vu les Ecossais voter à 55% en faveur du maintien au sein du Royaume-Uni. Selon un sondage de l'institut Panelbase effectué entre le 7 et le 13 février, 44% des sondés se disaient favorables à l'indépendance contre 51% qui y sont toujours défavorables et 6% qui sont indécis, suite à l'annonce en janvier par Mme May d'un Brexit «dur» qui verra la sortie du pays du marché unique. (AFP/nxp)