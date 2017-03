L'EI force les civils à s'habiller en djihadistes

Le groupe Etat islamique (EI) oblige désormais les hommes de Raqa, son fief en Syrie, à porter la même tenue que ses combattants pour les aider à se fondre dans la population, a indiqué lundi un militant.

«Depuis plus de deux semaines, le vêtement à l'afghane (ndlr: une grande chemise descendant aux genoux et un pantalon en tissu léger) a été imposé par Daech», a indiqué à l'AFP Abou Mohamed, du groupe «Raqa est massacrée en silence» (RBSS), en utilisant l'acronyme arabe de l'EI. «Quiconque n'obéit pas encourt une peine de prison et une amende», a-t-il ajouté.

Cette interdiction intervient alors qu'une coalition de combattants kurdes et arabes, les Forces démocratiques syriennes (FDS), s'approche de Raqa avec le soutien de frappes aériennes de la coalition internationale antijihadistes menée par Washington. L'idée est de «tenter de rendre plus difficile pour les avions (de la coalition) et les forces kurdes la distinction entre civils et djihadistes », selon le militant.

#BREAKING US-backed forces cut key supply route to IS-held Raqa: monitor — AFP news agency (@AFP) 6 mars 2017

A l'intention des informateurs

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a également fait part de ce nouveau code vestimentaire. «L'EI a imposé le vêtement à l'afghane aux habitants de Raqa pour que les informateurs qui donnent des coordonnées à la coalition (pour bombarder) ne soient plus à même de faire la différence entre civils et combattants», a expliqué son directeur Rami Abdel Rahmane.

Selon Abou Mohamed, qui reçoit des informations en provenance de Raqa, la ville est «en état d'alerte» et de nouveaux points de contrôle y ont été établis par l'EI. «Les prix s'envolent et il n'y a plus d'électricté ni d'eau» courante, a-t-il dit.

Selon l'OSDH, les FDS ne sont plus qu'à 8 kilomètres au nord-est de Raqa. Par ailleurs, des civils et des familles de combattants de l'EI tentent depuis quelques jours de fuir l'est de la province d'Alep, où le groupe djihadiste, recule face aux forces prorégime d'un côté et aux FDS de l'autre, vers la province limitrophe de Raqa, d'après l'Observatoire.

«Des milliers de familles ont tenté d'atteindre les limites administratives de la province de Raqa ces derniers jours, comme environ 120 familles de combattants et commandants de l'EI», a expliqué Rami Abdel Rahmane. Selon lui, l'EI a interdit à ces gens d'entrer, à l'exception des familles de ses combattants, autorisées à se rendre dans la ville de Raqa. (AFP/nxp)