L'Australie pilonnée par un cyclone

Des villes coupées du monde, privées d'électricité, des toits arrachés et des yachts échoués: le nord de l'Australie ressemblait mercredi selon les autorités locales à «une zone de guerre» après avoir été pilonné par un puissant cyclone.

Le cyclone Debbie de catégorie quatre a déferlé mardi sur l'Etat du Queensland, touchant terre entre Bowen et Airlie Beach. Il était accompagné de vents destructeurs qui ont ravagé certains des sites les plus touristiques de la région. Il a depuis été rétrogradé en dépression tropicale mais le Bureau de la météorologie a mis en garde contre la possibilité de violentes rafales et de pluies «intenses» qui devraient «provoquer des crues».

Les routes menant à Bowen, Airlie Beach et Proserpine étaient coupées en raison de chutes d'arbres. Jusqu'à 50'000 foyers étaient privés d'électricité. Le cyclone semble pour l'instant n'avoir pas fait de morts. Un homme a été grièvement blessé mardi dans l'effondrement d'un mur. Des dizaines de milliers de personnes avaient été évacuées préventivement.

Des «conditions extrêmes»

Des îles prisées des touristes étrangers car proches de certains sites de la Grande barrière de corail ont été durement touchées. L'hôtel Daydream Island Resort a expliqué avoir subi énormément de dégâts, en particulier sur son embarcadère et ses chambres.

«Les conditions étaient extrêmes, avec des pluies abondantes et des violentes rafales de vents qui ont endommagé l'hôtel et ses alentours», a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que tous ses clients répondent à l'appel.

Le lever du jour a permis de constater l'étendue des dégâts dans certains endroits. Sur des photos postées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir un avion léger retourné, des yachts échoués, des pylônes électriques à terre et des arbres tombés sur des maisons.

Le maire du conseil régional de Whitsunday Andrew Willcox a décrit Bowen comme «une zone de guerre». «Cette magnifique ville côtière est à moitié ravagée mais nous allons la reconstruire», a-t-il dit à la télévision Channel Nine. Dans la localité minière de Collinsville, des toits ont été arrachés, selon la presse locale.

Rafales de 270 km/h

«Je suis en morceaux, émotionnellement et physiquement. J'ai passé les pires 24 heures de ma vie», a déclaré Julie, une habitante de 53 ans, à la Australian Broadcasting Corporation.

La tempête était accompagnée de rafales soufflant à 270 km/h. Les secours ont commencé mercredi à tenter d'évaluer les dégâts. L'armée, des hélicoptères et des avions ont été placés en stand-by pour aider aux opérations de nettoyage par le gouvernement fédéral.

Les autorités avaient demandé aux habitants de se préparer à la plus forte tempête depuis le cyclone Yasi qui avait détruit en 2011 des maisons du nord du Queensland ainsi que des récoltes et fait 1,4 milliard de dollars australiens (979 millions d'euros) de dégâts. (afp/nxp)