L’Amérique d’Obama subit un «traumatisme culturel»

«Ils ne sourient plus, ils ont continuellement envie de pleurer, se sentent fatigués, apathiques, comme s’ils étaient en deuil suite au décès d’une personne aimée… Mais ce qui est mort, c’est en fait leur vision des Etats-Unis, celle d’une société idéalisée, tournée vers le progrès, de plus en plus inclusive et tolérante, attachée à la paix et dépassant le machisme.» C’est en ces termes que Jeffrey Alexander, professeur de sociologie à la prestigieuse Université Yale, décrit sur CBS News le «traumatisme collectif» vécu par des milliers et des milliers de ses concitoyens depuis l’élection de Donald Trump le 8 novembre.

Pas sûr que le discours d’adieu du président Barack Obama, prononcé ce mardi soir à Chicago – ville du blues – suffise à redonner espoir aux foules. Car la victoire du multimilliardaire new-yorkais sur Hillary Clinton, alors même que celle-ci a recueilli plus de suffrages, est bien davantage qu’une normale déception pour l’électorat démocrate. Depuis des semaines, des thérapeutes disent voir affluer des électeurs éprouvant des symptômes comparables à ceux d’un deuil personnel. Choc, déni, colère, abattement…

«Nous n’avons jamais vu cela» après une élection, a affirmé dans le magazine Forbes la psychothérapeute Beth Patterson, spécialisée dans l’accompagnement au deuil. «C’est un peu comme après les attentats du 11-Septembre. Certains viennent me voir et ne veulent parler que des élections.»

Anxiété généralisée

Nombre de femmes, de Noirs, d’immigrés latino-américains ou encore de musulmans disent se sentir directement menacés depuis que des millions d’électeurs ont offert à Donald Trump les clés de la Maison-Blanche. Mais cette anxiété est partagée par une population bien plus large, incluant d’ailleurs des conservateurs opposés au multimilliardaire et préoccupés pour l’avenir du pays et sa place dans le monde.

Activisme anti-Trump

Pour ne rien arranger, la longue attente entre le scrutin présidentiel du 8 novembre et la confirmation du résultat par le Collège électoral le 19 décembre a entretenu l’espoir fou d’un coup de théâtre, retardant ainsi le début effectif du processus de deuil. Parallèlement, les nominations successives par Donald Trump de personnalités controversées pour prendre la tête des divers ministères donnent lieu à de multiples rechutes émotionnelles chez ses opposants. Ces «ministrables» sont à présent auditionnés par une commission du Sénat, avant même la cérémonie d’entrée en fonction du nouveau président, qui se tiendra le 20 janvier.

Pour ne pas se laisser abattre, nombre de «traumatisés» de l’élection présidentielle s’activent en organisant notamment, samedi, une multitude de rassemblements pour les droits des migrants. Dimanche, ce sera une «Journée de résistance», avec des manifestations à travers le pays contre le possible démantèlement du système d’assurance-maladie mis en place par Barack Obama. Puis le 21 janvier, au lendemain de l’inauguration de la présidence Trump, une grande «Marche des femmes» verra en principe converger vers Washington quelque 200 000 personnes. Ce serait le coup d’envoi d’un programme de «Cent jours de résistance».

