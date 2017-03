Juppé ne sera pas la roue de secours de la droite

Réunion à trois?

Nicolas Sarkozy a annoncé lundi dans un communiqué qu'il proposait à François Fillon et Alain Juppé de se réunir avec lui pour «trouver une voie de sortie digne et crédible» à la crise ouverte par les soupçons d'emplois fictifs dont aurait profité la famille du candidat de la droite à l'élection présidentielle.



«Face à la gravité de la situation que connaissent la droite et le centre, chacun a le devoir de tout faire pour préserver l'unité qui est la condition de l'alternance», écrit l'ancien chef de l'Etat dans ce communiqué publié sur son compte Twitter.



«Notre désunion fera le lit de l'extrême-droite», ajoute-t-il. «C'est dans cet esprit que je propose à François Fillon et à Alain Juppé de nous réunir pour trouver une voie de sortie digne et crédible à une situation qui ne peut plus durer et qui crée un trouble profond chez les Français».