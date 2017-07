John Kelly, le militaire qui a séduit Trump

John Kelly, général en retraite, ancien Marine et ministre de la Sécurité intérieure, nommé par Donald Trump secrétaire général de la Maison Blanche, a su séduire le président en mettant en musique le durcissement de la politique migratoire.

Donald Trump, qui aime s'entourer de généraux, a salué dans un tweet le «boulot spectaculaire» de John Kelly à la Sécurité intérieure, voyant dans cet ex-chef militaire qui a combattu en Irak une «véritable étoile de (son) administration».

...and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration