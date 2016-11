«J'espère qu'un chasseur retrouvera Fiona»

«Vous parlez comme vous ne l'avez jamais fait»: Lors des dernières minutes de débats devant les assises du Puy-de-Dôme, jeudi, la mère de Fiona et son ex-concubin ont finalement libéré leur parole, s'affrontant au sujet des coups portés à la fillette.

Pourtant, personne en début de matinée n'aurait pu imaginer un tel abandon des accusés. «Vous parlez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant», a d'ailleurs souligné Me Rodolphe Costantino, avocat d'Enfance et Partage.

Après avoir reconnu la veille au soir avoir menti sur les coups que Berkane M. aurait portés au thorax de Fiona, Cécile B. a annoncé jeudi matin avoir décidé de «garder le silence jusqu'à la fin du procès».

«J'estime que lorsque je parle, mes paroles sont déformées et le public réagit. Maintenant, je souhaite me taire», déclare-t-elle alors d'une voix ferme.

De nombreux détails

Un silence qui finalement ne tiendra pas. Dans une logorrhée ininterrompue, elle commence par livrer moult détails sur la naissance de ses enfants, puis accable à nouveau son ex-compagnon, tenant fermement un mouchoir à la main.

Réponse cinglante de Berkane M., les yeux dans les yeux : «Arrête Cécile, tu vois bien que c'est grave ce que tu racontes ! On est en cour d'assises».

«Quand j'ai menti, je le reconnais. Les bleus, c'est en vélo qu'elle est tombée ?» lui assène Cécile B. «Sois sincère. Tu dis m'avoir vu mettre des coups à Fiona, un coup tu dis que tu m'as vu, un coup tu m'as pas vu. Elle est où la vérité là-dedans ?», lui rétorque-t-il. Elle : «Je te la demande à toi aussi».

«On est pas des assassins»

L'échange va durer près de deux heures. La salle reste suspendue à leurs lèvres. A son tour, Berkane M. éclate en sanglots.

«Sérieux, c'est dur la mort de Fiona, ça a été terrible quand on a l'a retrouvée comme ça, c'était un cauchemar, un cauchemar. On s'est jamais dit :on va tuer Fiona, on va l'enterrer. On l'a pas fait avec sang-froid. On est pas des assassins», s'écrie l'accusé, en reniflant bruyamment.

«On a pensé aux enfants, on ne voulait pas les perdre, être séparés. C'était égoïste. On a pensé à nous, on n'a pas appelé les pompiers (...). Dans la salle de bains, je faisais des aller-retour, je me tenais la tête, j'arrivais pas à y croire. Cécile, elle, était calme, elle était sereine», gémit-il.

«J'espère qu'un chasseur, un promeneur va la retrouver. On n'est pas des monstres. J'ai un petit peu d'honneur quand même. Je suis quelqu'un d'exécrable de paranoïaque mais les enfants c'est sacré, je le répète. Quand tu dis ça Cécile, ça me fend le coeur».

(afp/nxp)