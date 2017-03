«J’ai photographié d’ex-détenus de Guantánamo»

Ex-avocate étasunienne et photographe, Debi Cornwall, s’intéresse au système judiciaire et carcéral de son pays. En 2013, elle a pu se rendre à Guantánamo, le camp hors la loi, où sont détenus parfois des années et sans procès des individus convaincus ou seulement suspectés d’être des combattants djihadistes après les attentats du 11 Septembre.

Comment avez-vous obtenu l’autorisation d’entrer au camp de Guantánamo?

J’ai sollicité une accréditation en ligne, en qualité de photographe indépendante. L’autorisation est arrivée neuf mois plus tard. Je devais loger sur place et m’engager à respecter la réglementation du camp, qui compte dix pages. J’étais constamment escortée et, surtout, je devais soumettre tous mes clichés à la censure. Aucun contact avec les prisonniers n’était autorisé. À mon arrivée, l’un des responsables du camp m’avait priée de refléter dans mes photos le «fun» que ce cadre géographiquement paradisiaque offrait aux militaires qui y étaient affectés. D’où l’intitulé de l’exposition et du livre: «Welcome to Camp America».

Vous avez ensuite cherché à rencontrer d’ex-détenus…

Le New York Times a consacré un article à mon travail. Cela m’a fait connaître et a facilité mes contacts. Depuis, j’ai rencontré 14 ex-détenus dans 9 pays, qui se sont confiés et ont accepté d’être photographiés. Même innocentés, les ex-détenus de Guantánamo ne reçoivent aucun dédommagement. Ils ne peuvent choisir leur lieu de résidence quand un pays accepte de les accueillir. Aucun d’eux ne pourra jamais entrer aux Etats-Unis.

Actuellement, combien y a-t-il de détenus?

À ce jour, il y a encore 41 personnes emprisonnées, dont 20 à perpétuité, surveillées par 1550 militaires. Depuis l’ouverture, en 2002, 780 personnes de 48 pays y ont été détenues en tant que «belligérants sans privilèges» ou «combattants ennemis». Tous sans jugement, ni chef d’accusation. Dernièrement, cinq détenus ont été innocentés. Mais le président Trump refuse leur libération. Lors de sa campagne présidentielle l’an dernier, il avait promis de remplir Guantánamo de «sales types».

A Genève Exposition «Welcome to Camp America» à voir au Centre de la photographie de Genève (CPG) jusqu’au 14 mai 2017.

(TDG)