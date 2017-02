Iulia, Tudor, Mirona, Radu et les autres… Cette rue roumaine qui ne décolère pas

«Les températures négatives n’aident pas, mais les Roumains aiment bien faire la révolution en plein hiver.» Iulia, 35 ans, se rend à la place Victoriei tous les soirs en sortant de son travail. Depuis deux semaines, des Roumains manifestent comme elle pour «défendre l’Etat de droit» et exiger la démission d’un gouvernement à qui ils ne font plus confiance depuis qu’il a tenté de limiter par décret la lutte contre la corruption. Dimanche dernier, ils étaient 500 000 rassemblés devant le Palais de la Victoire. Un appel a été lancé pour démultiplier les rassemblements dans plusieurs villes du pays dimanche prochain. A Bucarest, l’objectif est d’atteindre le million de personnes.

«Voleurs, démission»

Ce mouvement de protestation est sans conteste le plus ample depuis la chute du dictateur communiste Ceausescu en 1989. Il est né spontanément, dans la nuit du 31 janvier, lorsque le gouvernement de Sorin Grindeanu, du Parti social-démocrate (PSD), a essayé de faire passer à la dérobée un décret assouplissant la législation anticorruption, exonérant de poursuites judiciaires certains faits de corruption. De nombreux fonctionnaires et politiciens auraient ainsi pu échapper à la justice, à commencer par Liviu Dragnea, chef du PSD, poursuivi pour abus de pouvoir. Face à la colère de milliers de Roumains, le gouvernement a abrogé le décret, il y a une semaine. Le Sénat, pourtant dominé par les sociaux-démocrates, a validé la décision lundi soir. Et le président roumain, Klaus Iohannis, a proposé d’organiser un référendum sur ce sujet. Mais l’heure n’est pas pour autant à la démobilisation.

Devant le siège du gouvernement, les contestataires scandent les mots «voleurs» et «démission». Dans la foule, il y a de nombreux jeunes et des familles venues avec leurs enfants. «Occuper la rue est important, les politiciens comprendront qu’ils ne peuvent pas manœuvrer pour leur propre et seul intérêt», estime Tudor, 40 ans. Comme lui, beaucoup pensent que le gouvernement doit démissionner. D’autres voix demandent des élections anticipées. Mirona, 34 ans, n’est pas d’accord. Pour elle, «le Parti social-démocrate a remporté les législatives, il y a à peine deux mois. C’est le jeu de la démocratie. Mais cela ne signifie pas qu’il peut faire preuve d’autoritarisme ou qu’il peut modifier les lois à sa convenance», ajoute-t-elle. Radu Raileanu, coordinateur de projet pour l’ONG Active Watch, trouve positif que les gens sortent pour défendre la transparence, l’Etat de droit et la liberté d’expression. Ces valeurs démocratiques sont surtout portées par la classe moyenne roumaine. Une tranche de la population qui a généralement un bon niveau d’éducation, pas de problèmes d’emploi, une expérience dans la contestation et, souvent, des années passées à l’étranger.

La rue pour la démocratie

Dimanche, Marcela, 43 ans, est venue avec des amis participer à la manifestation. Ils ont débattu, plaisanté, dansé, bu du thé chaud offert aux manifestants. Marcela a vécu onze ans à Paris et a décidé de revenir à Bucarest voici quelques années. Depuis qu’elle se rend presque tous les soirs à la place Victoriei, elle s’est fait des nouveaux amis. «Il y a de l’enthousiasme, le sentiment partagé que nous pouvons changer les choses, que la rue est un acteur de la démocratie», dit-elle. Bien qu’optimisme, elle reste réaliste. «Je sais qu’une Roumanie sans corruption, c’est un idéal difficile à atteindre.»

Aujourd’hui, le sentiment de la foule est unanime: elle ne veut pas que des politiciens contre qui il existe des charges de corruption exercent des fonctions publiques. Or, c’est encore trop souvent le cas. Notamment au sein du Parti social-démocrate, héritier de l’ancien Parti communiste. En colère, les manifestants ont aussi peur que leur pays devienne une nouvelle Pologne, avec des gouvernants qui s’éloignent du modèle européen et des valeurs de l’Etat de droit. Voire qui se rapprochent de la Russie de Poutine. «Il n’y a pas d’autre option possible que de mettre la pression sur les politiciens», conclut Iulia. Personne ne sait où va mener le mouvement ni combien de temps il va durer. Mais les Roumains ont l’intention d’être déterminés et fiers de défendre les valeurs démocratiques européennes.

(TDG)