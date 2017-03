Intense partie d’échecs entre May et Sturgeon

C’est une étrange partie d’échecs à trois dimensions qui s’est engagée entre la cheffe du gouvernement britannique Theresa May et deux autres femmes à poigne: la leader écossaise Nicola Sturgeon d’une part et bien sûr la chancelière allemande Angela Merkel d’autre part. De quoi donner de sérieuses migraines à la locataire du 10, Downing Street. Voyez plutôt.

La première ministre du Royaume-Uni a déclaré mardi qu’elle reviendra «avant la fin du mois» devant le parlement, qui lui a donné le feu vert lundi pour déclencher formellement l’article 50 du traité de Lisbonne, ce qui lancera officiellement les deux ans de négociations menant au Brexit. Mais le même lundi, la première ministre d’Ecosse a annoncé qu’elle demandera la semaine prochaine à son parlement l’autorisation d’enclencher la procédure menant à l’organisation d’un nouveau référendum sur l’indépendance écossaise, en principe à l’automne 2018.

Voilà Theresa May passablement affaiblie face aux Vingt-Sept (qui veulent un divorce douloureux pour en éviter d’autres) et en particulier face à l’Allemande Angela Merkel, qui défend les intérêts de la première économie d’Europe… et verrait bien la place financière de Francfort prendre le relais de celle de Londres. Or, la Britannique sait désormais qu’en négociant avec Bruxelles les conditions du Brexit, chaque faux pas risque d’encourager les Ecossais à quitter le Royaume-Uni.

Certes, l’Ecosse a refusé l’indépendance en 2014 par 55,3% des voix. Mais pour le Parti national écossais (SNP) de Nicola Sturgeon, c’était surtout par crainte de se retrouver à l’extérieur de l’Union européenne. En juin dernier, lors du vote sur le Brexit, l’Ecosse a voté (à 62%) pour le maintien au sein de l’UE, tout comme l’Irlande du Nord, mais à l’opposé de l’Angleterre et du Pays de Galles. Selon des sondages publiés lundi, si un référendum sur l’indépendance de l’Ecosse était tenu aujourd’hui, il y aurait toujours une majorité de presque 52% en faveur du maintien au sein du Royaume-Uni. Mais l’écart se réduit. Même si les Ecossais ne sont encore que quatre sur dix à souhaiter l’organisation d’un scrutin avant la fin du Brexit, Nicola Sturgeon parie sur le fait que les négociations vont les inquiéter au point de les pousser vers la sortie.

De son côté, Theresa May pourrait formellement faire barrage à un référendum écossais, puisque celui-ci ne peut avoir lieu sans aval du parlement à Londres. Mais elle va probablement éviter d’attiser la flamme des indépendantistes. Par contre, elle peut faire traîner la procédure, afin que le scrutin soit organisé bien après la fin des négociations du Brexit. Afin d’éviter des interférences, bien entendu. Mais aussi dans l’espoir de pouvoir rassurer les électeurs écossais sur leur avenir au sein du Royaume. (TDG)