Incident dans une centrale atomique

Nucléaire Alors qu’Axpo voulait reprendre l’exploitation de sa centrale, l’inspecteur du nucléaire a décidé de prolonger la phase de tests. Plus...

Nucléaire Le coeur du réacteur de la centrale nucléaire, à l'arrêt depuis août, devrait être rechargé en janvier. Plus...

Nucléaire L’IFSN exige des contrôles renforcés à Beznau I et II et à Gösgen afin de vérifier si toutes les pièces sont en conformité. Plus...