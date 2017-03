Importante saisie de cornes de rhinocéros

Les douanes thaïlandaises ont saisi 21 cornes de rhinocéros, d'une valeur de revente évaluée à près de 4,7 millions d'euros (5,4 millions de francs environ), ont rapporté mardi les autorités. Il s'agit de la plus importante saisie de ce genre en Thaïlande depuis cinq à dix ans.

La Thaïlande est devenue une plaque tournante du trafic vers le reste de l'Asie d'animaux d'espèces en danger. Quelques jours avant la confiscation de ces quelque 50 kilos de corne de rhinocéros, 300 kilos d'ivoire d'éléphant avaient été saisis. Voici un mois, près de trois tonnes d'écailles de pangolin destinées au Laos ont été également découvertes en Thaïlande.

Les cornes de rhinocéros ont été trouvées à l'intérieur de bagages envoyés d'Ethiopie en Thaïlande. Deux femmes qui venaient du Vietnam et du Cambodge pour récupérer ces bagages ont pris la fuite au moment d'être soumises à un contrôle de routine, a déclaré la police. Des mandats d'arrêt ont été lancés contre elles.

Jusqu'à 200'000 euros

La semaine dernière, un rhinocéros blanc avait été tué à Thoiry (Yvelines) et l'une de ses cornes, dont le prix peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, avait été sciée. Selon la gendarmerie française, une corne de rhinocéros blanc, à qui certaines croyances prêtent des vertus thérapeutiques et aphrodisiaques, peut se négocier entre 20'000 et 200'000 euros sur le marché noir.

On estime qu'il ne reste plus que 29'000 rhinocéros à l'état sauvage dans le monde, contre 500'000 au début du XXe siècle. L'Afrique concentre à elle seule 80% de la population restante. (ats/nxp)