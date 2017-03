«Ils tiraient sur les médecins et les patients»

Le bilan de l'attaque de mercredi contre le principal hôpital militaire d'Afghanistan, à Kaboul, s'est aggravé à 49 morts et 76 blessés, a indiqué le ministère de la Santé. L'hôpital avait été investi par un commando de djihadistes déguisés en médecins.

La voix chevrotante, l'infirmier Abdul Qadeer n'a pas encore digéré l'horreur qu'il vient de vivre à l'hôpital militaire de Kaboul, pris d'assaut par des insurgés islamistes: il est tombé nez-à-nez avec un assaillant puis a vu des collègues se jeter dans le vide pour fuir.

Dans la matinée, blouse blanche sur le dos pour tromper les gardes et fusil d'assaut au poing, les assaillants ont pénétré sur l'énorme complexe de l'hôpital militaire Sardar Daud Khan, en plein coeur de la capitale afghane, mitraillant à tout-va dans les couloirs. L'assaut, revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), a duré six heures. Cette énième opération d'insurgés armés dans Kaboul s'est soldée par la mort des assaillants, tués par les forces afghanes dépêchées sur place.

Le crépitement assourdissant des mitraillettes a fait bondir Abdul Qadeer, infirmier au bloc opératoire. Dans sa fuite, il est tombé sur l'un des assaillants au moment où ce dernier criblait de balles patients et gardes au troisième étage. «Un ami était juste devant moi et il a été touché», raconte Qadeer à l'AFP. «Pendant un moment je n'ai pas pu bouger et puis j'ai dû sauter (hors du bâtiment, ndlr) pour fuir». Le soignant s'en est tiré avec de graves blessures.

Pour tenter d'échapper aux assaillants, certains de ses collègues se sont cachés pendant toute la durée de l'assaut, en appelant à l'aide sur les réseaux sociaux.

???????? AFGHANISTAN : Un commando de Daesh déguisé en médecin prend d'assaut l'hôpital militaire de Kaboul. Plus de 30 morts et 50 blessés. pic.twitter.com/xQRk1rUHrT — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 8 mars 2017

«J'étais horrifié»

Majib Mojib, le responsable des soins intensifs, s'est, lui, cassé la jambe en sautant du troisième étage. «J'étais horrifié. J'ai vu les assaillants tirer sur les médecins et les patients qui hurlaient», explique-t-il depuis un autre hôpital de la ville où il était soigné. «Beaucoup d'entre eux n'ont pas survécu. C'était un massacre».

Pendant les six longues heures de l'assaut, les proches des victimes sont restées à l'entrée de l'hôpital dans l'espoir d'en savoir un peu plus. Mais à l'angoisse et aux larmes s'est vite mêlée une colère dirigée contre les autorités, accusées d'incurie. «Mon frère (un soldat afghan, ndlr) a été blessé sur le champ de bataille, mais il s'est fait tuer dans un hôpital militaire», fulmine un homme. «Il a été tué là où il aurait dû être soigné et protégé».

L'hôpital Sardar Daud Khan et ses 400 lits est considéré comme le «joyau» du système sanitaire afghan et traite aussi bien les soldats qui se battent contre les talibans que les insurgés eux-mêmes.

L'attaque a provoqué une cascade de réactions indignées, Médecins sans Frontières (MSF) estimant que les «hôpitaux doivent être des endroits sûrs où les médecins soignent les blessés et les malades». Pour certaines victimes, aux blessures physiques s'ajoute la détresse. «J'ai survécu et ma jambe est en train d'être soignée, mais quand je me pense à mes patients et mes collègues qui y sont restés, j'ai les larmes aux yeux», souffle Majib Mojib. (ats/nxp)