«Il n'y a pas de plan B», réaffirme Fillon

Le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, a réaffirmé lundi lors d'une réunion de crise de son parti qu'il n'y avait «pas de plan B» à sa candidature, «seule légitime».

Au lendemain du rassemblement de ses partisans à Paris, le candidat de la droite et du centre s'est présenté devant le comité politique de son parti déchiré sur l'opportunité de maintenir sa candidature et des défections en cascade. «Pour ma part, je considère que ce rassemblement confirme la légitimité que je tire de la primaire de la droite et du centre», a-t-il dit selon le texte de son discours.

«Il est temps maintenant que chacun se reprenne et revienne à la raison. Nos électeurs ne pardonneraient pas ceux qui entretiennent le poison de la division», a-t-il ajouté quelques heures après que son rival de la primaire, Alain Juppé, a définitivement exclu d'être une alternative. «J'appelle toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à se rassembler, à respecter le message que nos électeurs ont exprimé lors de la primaire et à s«unir autour de ma candidature qui est la seule légitime», a-t-il conclu.

EN DIRECT - Fillon: "Il n'y a pas de plan B, que chacun se reprenne" https://t.co/JEuSBy1KvR pic.twitter.com/SHFetrr3hs — BFMTV (@BFMTV) 6 mars 2017

Plus d'hésitation

François Fillon a «mis fin aux hésitations» sur sa candidature à la présidentielle et «le débat est clos», a pour sa part déclaré Gérard Larcher, président du Sénat, lors du comité politique du parti Les Républicains, selon plusieurs participants.

???? EN DIRECT - Gérard Larcher : François Fillon a «mis fin aux hésitations, le débat est clos» ? https://t.co/QOj6p7CnEN pic.twitter.com/T3xO3YjehI — Le Figaro (@Le_Figaro) 6 mars 2017

M. Fillon s'est aussi dit prêt à participer à une réunion avec l'ancien président Nicolas Sarkozy et l'ancien premier ministre Alain Juppé qui a annoncé lundi matin renoncer à jouer le rôle de recours pour sauver la campagne, selon un participant. «Nous avons perdu trop de temps en discussions vaines, laissant le champ libre à l'extrême droite et aux candidats de la gauche qui se frottent les mains en contemplant notre désunion», a dit M. Fillon selon la déclaration transmise à la presse.

La campagne du candidat conservateur est polluée par le scandale suscité par les salaires touchés par son épouse Penelope et ses deux enfants pour des emplois d'assistants parlementaires soupçonnés d'avoir été fictifs. L'annonce de sa prochaine convocation chez les juges en vue d'une probable inculpation a provoqué une hémorragie de ses soutiens ces derniers jours.