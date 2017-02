Huit ans de prison pour un escroc «à la Madoff»

Un ancien magnat roumain de la presse, Sorin Ovidiu Vantu, a été condamné mardi à huit ans de prison en appel pour avoir spolié 300'000 épargnants dans le cadre d'une pyramide financière frauduleuse, a-t-on appris de source judiciaire.

Cet homme d'affaires de 61 ans, actuellement en détention, comptait parmi les premières fortunes de Roumanie dans les années 2000 avant d'être mis en cause dans plusieurs dossiers de malversations dans le cadre d'une vaste offensive contre la corruption lancée par la justice roumaine.

Ex-patron de l'une des principales télévisions privées, il a été condamné mardi à une peine plus lourde qu'en première instance pour avoir créé vers la fin des années 1990 un «fonds d'investissements», le FNI, qui fonctionnait comme une pyramide de Ponzi: les investisseurs les plus anciens étaient rémunérés grâce aux dépôts des plus récents.

Le FNI, qui promettait des gains faramineux, s'est effondré en l'an 2000. Il disposait à l'époque de 5 millions de dollars, en numéraires et en actions, alors que, dans ses bilans, il était fait état de 100 millions de dollars de capitaux, selon les procureurs.

Peu avant l'écroulement de son affaire, Sorin Ovidiu Vantu avait retiré plusieurs millions de dollars.

La Cour d'appel de Bucarest a également ordonné mardi la confiscation d'environ 13 millions de dollars.

Protections haut placées?

Quatre dossiers visant cette escroquerie avaient été fermés entre 2004 et 2006, alors que l'homme d'affaires passait pour avoir des amis hauts placés au sein de la classe politique et des magistrats, selon les médias.

L'enquête a été rouverte en 2011. Sorin Ovidiu Vantu avait été condamné en première instance en 2015 à 6 ans et 4 mois de prison. Dans un autre dossier, il purge actuellement une peine de prison de 6 ans pour fraude.

Ces dernières années, deux autres personnes ont également été condamnées dans l'affaire FNI, écopant respectivement 10 et 15 ans de prison.

Cette condamnation intervient alors que la Roumanie a été secouée début février par une contestation populaire sans précédent contre le gouvernement de gauche qui souhaitait assouplir la législation anticorruption. (AFP/nxp)