Huile de palme et café contre chasseurs russes

L'Indonésie va échanger de l'huile de palme, du café et du thé contre des chasseurs russes. Elle entend ainsi profiter des nouvelles sanctions internationales frappant Moscou, a indiqué mardi un responsable local.

L'archipel d'Asie du Sud-Est a signé la semaine dernière avec la Russie un protocole d'accord prévoyant l'achat de 11 chasseurs russes Sukhoï en échange de produits de première nécessité, a indiqué un porte-parole du ministère indonésien du Commerce.

«L'idée a été lancée l'année dernière, certaines personnes suggérant que l'Indonésie devrait échanger les avions contre nos principales denrées» alimentaires, a déclaré le porte-parole, Marolop Nainggolan.

Les sanctions, «une opportunité»

Les nouvelles sanctions prises au début du mois par l'Union européenne et les Etats-Unis visent la Russie pour son ingérence présumée dans l'élection présidentielle américaine et l'annexion de la région ukrainienne de Crimée par Moscou.

Cependant, le ministre indonésien du Commerce, Enggartiasto Lukita, a estimé que les sanctions, qui ont contraint la Russie à chercher de nouveaux marchés, pouvaient être une bonne nouvelle pour l'Indonésie. «C'est une opportunité que nous ne devrions pas perdre de vue», a-t-il déclaré la semaine dernière à Moscou.

L'accord, qui doit être mis en application par le conglomérat public russe Rostec et l'indonésien PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, pourrait ouvrir la voie à d'autres accords bilatéraux étendus à l'énergie et l'aviation, a souligné M. Lukita. La valeur et le délai de ces échanges n'ont pas été précisés.

Ces informations interviennent alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, entame mardi une visite de deux jours en Indonésie. (ats/nxp)