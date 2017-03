Homme abattu à Orly, l'aéroport paralysé

Un homme a tiré avec un pistolet à grenaille tôt samedi sur des policiers, blessant l'un d'eux légèrement à la tête lors d'un contrôle routier à Stains, en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Cette agression est «en lien» avec l'attaque survenue un peu plus tard dans la matinée à l'aéroport d'Orly-Sud, selon des sources policières. L'enquête sur l'attaque d'Orly a été confiée au parquet antiterroriste.

Vers 6h55, l'homme a blessé un policier avant de voler un autre véhicule et de prendre la fuite, ont précisé ces sources. Une heure et demie plus tard, à l'aéroport d'Orly, situé à moins d'une quarantaine de kilomètres de Stains, un homme dérobait l'arme d'un militaire de l'opération Sentinelle avant d'être abattu vers 8h30.

Premiers témoignages

Le «trafic aérien a été complètement interrompu» pour cet aéroport international, a annoncé l'aviation civile.

Il n'y a pas eu de blessé, a précisé le ministère de l'Intérieur. Les deux terminaux d'Orly (Sud et Ouest) ont été fermés et les passagers étaient en cours d'évacuation, a indiqué Aéroports de Paris (ADP).

[#Orly]Opération de police en cours, nous vous conseillons d'éviter le plateforme aéroportuaire. — Police Nationale (@PoliceNationale) 18 mars 2017

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux s'est rendu sur place, a annoncé son ministère. Une opération de déminage était en cours pour déterminer si l'homme était porteur ou non d'explosif, a précisé à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry Brandet.

Un périmètre de sécurité a été mis en place et d'importants moyens policiers ont été engagés, a-t-il précisé.

«On faisait la queue pour l'enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu à proximité», a indiqué à l'AFP un voyageur, Franck Lecam, 54 ans, qui se trouvait samedi matin sur les lieux.

«On est tous devant l'aéroport à environ 200 m du hall d'entrée. Il y a des policiers, des secours, des militaires partout qui courent dans tous les sens», a ajouté M. Lecam.

Etat d'urgence

Le militaire auquel l'arme a été dérobée, en patrouille à l'aéroport d'Orly-Sud, fait partie de l'opération Sentinelle, mise en place à la suite des attentats de janvier 2015 à Paris. Cette série d'attaques terroristes meurtrières avaient notamment visé le journal Charlie Hebdo et une supérette cacher.

Début février, un Égyptien de 29 ans avait attaqué à la machette des militaires au musée du Louvre, au coeur de Paris. Il s'était précipité sur la patrouille en criant «Allah Akbar» (Dieu est le plus grand, en arabe).

Un premier soldat avait été légèrement blessé au cuir chevelu, un second avait tenté de repousser l'assaillant sans user de son arme, avant de tirer, à quatre reprises, le blessant grièvement.

Depuis les attentats de novembre 2015 à Paris et en région parisienne (130 morts), la France vit sous le régime de l'état d'urgence qui a été prolongé plusieurs fois et doit rester en vigueur jusqu'au 15 juillet prochain.

Jeudi, après l'explosion d'un courrier piégé au siège parisien du Fonds monétaire international (FMI) le président français François Hollande avait estimé que cet événement notamment conduisait «à justifier l'état d'urgence».

«J'ai annoncé, et le Parlement a bien voulu suivre la position qui était la mienne et celle du gouvernement, que l'état d'urgence durerait jusqu'au 15 juillet», a-t-il dit, alors que le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas avait estimé la veille que les conditions étaient réunies pour une sortie de ce régime civil de crise.