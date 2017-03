Heurts lors d'un rassemblement pro-Trump

Des manifestants des deux camps se sont frappés avec des bâtons dans un parc de Berkeley, dans la baie de San Francisco. Des pro-Trump ont pulvérisé des gaz poivrés en direction des contre-manifestants, alors que la police se tenait à distance.

Le total des manifestants des deux bords ne dépassait pas 200 à 300 personnes, rapporte la porte-parole de la police Byron White. Une personne a reçu un coup à la tête dans la mêlée et une autre a perdu une dent, a-t-elle ajouté, faisant état d'une arrestation. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des bagarres entre des hommes portant le drapeau américain et d'autres manifestants habillés de noir.

Pro- #Trump rally turns #violent at #Berkeley ,California????It happened in dozens of other rallies across the country???????? too???? pic.twitter.com/fYIYsCfGuV

Another arrest in #Berkeley as temperatures start to drop and rain begins to come down. pic.twitter.com/jxDsHjKsWa