Hawaï attaque le nouveau décret anti-immigration de Donald Trump

Hawaï a lancé mercredi la bataille judiciaire contre le nouveau décret anti-immigration, signé le 6 mars par Donald Trump. Doug Chin, le procureur général de l’Etat d’Hawaï, a déposé une plainte contre le président pour un décret «infecté par les mêmes problèmes légaux» que ceux de la première mesure bloquée le mois dernier par les tribunaux américains à la suite d’une plainte l’Etat du Washington. Les autorités de cet Etat ont d’ailleurs annoncé jeudi qu’elles s’associaient à la démarche d’Hawaï.

«Rien n’a changé sur le fond», a assuré Doug Chin mercredi. «C’est la même interdiction visant des pays majoritairement musulmans, même si l’un d’entre eux a été ôté.» Le procureur général d’Hawaï a fait référence à l’Irak qui a été retiré de la liste des pays bannis par l’administration Trump sur laquelle figurent la Syrie, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Yémen et le Soudan.

La plainte a été déposée conjointement par Hawaii et Ismaël Elshikh, un imam américain d’origine égyptienne vivant dans l’Etat. «La Cour d’appel qui a bloqué le précédent décret a été critiquée par certains experts qui se demandaient si les Etats américains avaient le droit de porter plainte contre l’administration Trump dans cette affaire», explique Carl Tobias, le président de la chaire de droit de l’Université de Richmond. «La présence d’Ismaël Eshikh permet à Hawaï de combler une faiblesse potentielle de sa plainte.»

Pour James Sample, un professeur de droit à l’Université de Hofstra, «la montagne qu’Hawaï va devoir gravir» pour obtenir un gel du nouveau décret migratoire lors de l’audience prévue le 15 mars est néanmoins très «escarpée». «Le précédent décret avait été signé dans la précipitation», explique-t-il. «Celui-ci montre au moins que l’administration Trump a retenu certaines leçons.» L’expert estime que la portée plus limitée du décret, ses clauses plus précises et son entrée en vigueur progressive prévue à partir du 16 mars lui donnent une base légale plus solide.

«En matière de politique d’immigration, ce décret est aussi problématique que le précédent», glisse Rebecca Hamilton, une professeure de droit assistante à l’American University. «Mais au niveau légal, il est mieux conçu.» Elle souligne que l’administration Trump a notamment retiré de la liste des personnes interdites d’entrée aux Etats-Unis les détenteurs de carte vertes originaires des six pays bannis. Cette décision ôte un des arguments qui avait pesé lourd dans la décision de la justice américaine de geler l’entrée en vigueur de la mesure. Carl Tobias précise que la décision de la Maison-Blanche d’autoriser au cas par cas l’entrée aux Etats-Unis de ressortissants originaires des six pays bannis rend aussi la tâche d’Hawaï potentiellement plus difficile.

