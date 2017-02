Harlem Désir: «Les temps troublés rendent l’ONU indispensable»

L’ancien président de SOS racisme, aujourd’hui secrétaire d’État français en charge des Affaires européennes, doit s’exprimer ce mercredi à la tribune du Conseil des droits de l’homme. Si les Etats-Unis envisagent de quitter cette instance, ce n’est pas le cas de la France. Au contraire, Paris compte bien s’y investir encore plus dans les mois et les années qui viennent.

Vue de l’extérieur, la société française semble très fragile, sujette aux tensions, comme on a pu le voir avec l’affaire Théo ou la récente polémique sur la colonisation en Algérie. Dans ce contexte, quel message la France peut-elle délivrer au sein du Conseil des droits de l’homme?

D’abord un message d’universalisme et d’exigence qu’il faut s’appliquer à soi-même comme au plan international. La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie est une des priorités de la France en matière de droits de l’Homme. Le gouvernement français l’a érigée en cause nationale. Dans sa lutte contre l'intolérance, la France combat toutes les formes de discrimination. Qu'ils soient fondés sur l’origine, la couleur de peau, la religion, le sexe ou le genre, tous les actes de discrimination, de haine, de violence sont dénoncés avec force par les autorités publiques et font l'objet de poursuites judiciaires. La société française a montré sa très grande capacité de résilience après les attentats terroristes qui l’ont durement éprouvée. La manifestation du 11 janvier 2015 dans les rues de Paris était un refus de la haine et de l’amalgame. Je ne crois pas que la société française soit fragile, même s’il faut être extrêmement vigilant et ferme face à tout acte raciste, antisémite, ou comportement discriminatoire. Car les populistes sont toujours prêts à en appeler aux mauvais instincts. Ce combat, nous le menons en France, et il doit aussi être mené à l’échelle internationale.

C’est pourquoi nous allons continuer à nous mobiliser activement au sein des instances internationales, et à veiller à ce que les discriminations et les discours de haine soient condamnés en adéquation avec le respect des droits et libertés fondamentales. Ma présence à cette session du Conseil des droits de l'homme est l’occasion de réitérer la portée universelle des droits de l’Homme, auxquels nous sommes particulièrement attachés dans toutes ses dimensions ainsi que de porter l’attention sur des sujets essentiels : l’abolition universelle de la peine de mort, la lutte contre l’impunité, la lutte contre les disparitions forcées, l’égalité entre les femmes et les hommes, la défense des droits de l’enfant, le respect des droits des personnes LGBT et la protection des défenseurs des droits humains.

La nouvelle administration américaine semble vouloir bouder les enceintes multilatérales. L’ONU est-elle encore apte à offrir une alternative à des rapports de force qui nous renvoient à des modèles du passé? Faut-il pousser le projet de réforme évoqué jadis par la France?

C’est parce que les temps sont troublés et le monde plus incertain que l’ONU est plus indispensable encore. Il existe une coopération étroite et forte entre la France et les Etats-Unis que nous souhaitons maintenir y compris dans les enceintes multilatérales. Nous avons des liens fondés sur une alliance ancienne et des valeurs partagées depuis la révolution américaine et la Révolution française. Mais, nous sommes vigilants, sur le multilatéralisme, qui est pour nous primordial pour répondre aux grands défis d’aujourd’hui (terrorisme, violations du droit international, réchauffement climatique, développement), et pour nous protéger d’un dangereux retour des nationalismes. Nous tenons aussi à préserver ce qui a été accompli avec l’Union européenne, qui a apporté la paix et la prospérité sur le continent européen depuis 70 ans. Il faut resserrer les rangs dans un monde qui a changé, pour promouvoir les valeurs que nous partageons. A cet égard les institutions multilatérales et les Nations Unies jouent un rôle irremplaçable auquel nous sommes particulièrement attachés et que nous défendons. Et il serait préjudiciable et grave que les Etats-Unis s’en désengagent, y compris sur le plan financier.

Vous vous occupez des questions européennes… L’arrivée de Donald Trump a-t-elle pour effet, comme le prétendent certains analystes, de réveiller l’Europe?

En tout cas, l’arrivée de Donald Trump nous place, nous Européens, face à des choix et à nos responsabilités: celle de renforcer notre unité; celle de nous doter des moyens d’assurer notre propre sécurité face aux menaces qui pèsent sur notre continent; celle de défendre nos valeurs, nos intérêts et de conforter notre modèle dans la mondialisation. Personne ne le fera à notre place.

Des propos et certaines mesures du nouveau président américain ont choqué les Européens. Cependant les visites du vice-président américain, du Secrétaire d’Etat et du Secrétaire à la défense en Europe ont permis de premiers échanges constructifs. Il faut donc avancer. Face aux crises et aux incertitudes, le dialogue et la coopération entre l’Europe et les Etats-Unis sont indispensables. Il nous revient toutefois de faire preuve d’une grande clarté, et d’une grande vigilance sur une série de sujets sensibles, les grandes crises internationales, l’Ukraine, l’accord sur le nucléaire iranien qui doit être respecté, la lutte contre le changement climatique et le respect de l’accord de Paris qui doit être mis en œuvre. Le rôle de l’Union européenne comme force de paix, de stabilité et d’aide au développement, est crucial en ce moment.

Les crises qui agitent le monde s’accompagnent de violences massives à l’égard des civils et donc de violations répétées des Conventions de Genève. Vous devez rencontrer le président du CICR, Peter Maurer, lors de votre déplacement à Genève. Allez-vous évoquer cette question?

Avec Peter Maurer, nous aborderons la question de la protection des personnes en situation de vulnérabilité le long des axes migratoires et dans les pays de destination. Nous passerons en revue les principales crises où le CICR est engagé et examinerons les moyens d’augmenter la coopération entre la France et la Croix Rouge internationale pour obtenir le renforcement du respect du droit international humanitaire dans les zones de crise, s’agissant en particulier du sort des populations civiles.

Nous parlerons de la situation humanitaire dramatique en Syrie et dans les pays voisins. Les attaques contre les civils et les acteurs humanitaires, notamment les personnels de santé, constituent des violations graves du Droit international humanitaire (DIH), qui ne doivent pas rester impunies. Par ailleurs, sur la Syrie, la France ne ménagera aucun effort pour mobiliser la communauté internationale en vue de la mise en œuvre d’une transition politique. C’est la seule façon d’apporter une réponse durable aux souffrances des Syriens.

Nous l’avons vu dernièrement avec la venue du président Chinois au Palais des Nations, la Genève internationale est devenue une place forte de la diplomatie chinoise dans le monde. Est-ce aussi le cas pour la France?

Le monde d’aujourd’hui voit sa sécurité confrontée à des grands défis communs comme le terrorisme, la prolifération ou le dérèglement climatique. Il est aussi en prise à une incertitude inédite et à la tentation du repli de chaque nation sur elle-même. Dans ce contexte, la voix indépendante de la France compte et elle continue à s’engager en faveur de la paix, de la sécurité internationale, du multilatéralisme et d’une mondialisation régulée.

Comme avec ses autres partenaires, la France souhaite travailler avec la Chine, dans un esprit de responsabilité et de coopération de deux membres permanents du Conseil de sécurité pour promouvoir la paix, la prospérité et le développement durable. Le multilatéralisme constitue le meilleur rempart contre les risques de confrontation internationale. Le premier ministre Bernard Cazeneuve a eu l’occasion de le rappeler lors de sa visite en Chine la semaine dernière.

Genève réunit de nombreuses organisations internationales, la France y est très présente et participe à l’ensemble des réunions, c’est la raison de ma présence ici. Notre intérêt pour les institutions de la Genève internationale ne se dément pas. (TDG)