Guerre civile dans le parti de Trump

Dur week-end pour Donald Trump, dont les tweets vengeurs n’ont en rien effacé le ridicule de sa situation. Lui qui s’était fait passer pour un as de la négociation dans son best-seller The Art of the Deal n’a pas même réussi, vendredi, à mettre d’accord les divers courants du Parti républicain pour leur faire voter l’abrogation de l’Obamacare. Et cela alors que ce «Grand Old Party» détient la majorité au Congrès et qu’il abhorre la réforme de l’assurance-maladie introduite par l’ex-président démocrate Barack Obama.

Une double fronde a, en fait, détruit les chances du projet de remplacement défendu par le multimilliardaire new-yorkais. Les ultraconservateurs jusqu’au-boutistes du Freedom Caucus (héritier du Tea Party) ne le trouvaient vraiment pas assez radical. A l’inverse, les élus les plus libéraux dans les rangs républicains redoutaient ce projet qui risquait de priver d’assurance-maladie 24 à 26 millions de personnes. Or, sans les voix de ces deux groupes, la majorité ne pouvait être atteinte. Voilà donc comment un parti qui contrôle à la fois la présidence et les deux chambres parlementaires réussit à gâcher une opportunité de faire adopter son programme politique.

C’est qu’aux Etats-Unis, les élus ont toujours le prochain scrutin en tête. L’année prochaine, tous les sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat seront remis en jeu à l’automne, à l’occasion des élections à mi-mandat. Autant dire que les députés ne vont pas sacrifier leur carrière politique pour un projet impopulaire défendu par un président qui lui-même est déjà mal-aimé au tout début de son mandat. Ce ne sera sans doute pas le dernier épisode de la «guerre civile» qui fait rage chez Les Républicains.

Ironie de l’histoire, Donald Trump tente de ramener les ultraconservateurs dans le rang en laissant entendre qu’il pourrait gouverner à l’avenir sans eux, grâce aux républicains «modérés» et à certains élus… démocrates! Page 5

