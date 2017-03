«Grâce à l’Espagne, l’Europe parle enfin de croissance!»

Triste coïncidence. Alors même que l’Union européenne vient de célébrer ce week-end son 60e anniversaire, Londres s’apprête à invoquer mercredi le fameux article 50 qui ouvrira formellement les deux ans de négociations menant au Brexit, la rupture entre le Royaume-Uni et l’UE. Pour le Vieux-Continent, c’est un moment charnière. Cela n’échappe pas au chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, qui a accordé à Madrid un entretien aux correspondants de l’alliance de journaux européens LENA.

L’idée d’une Europe à deux vitesses fait son chemin. Qu’en pensez-vous?

Je suis pour. Cela ne signifie pas exclure ou distinguer entre bons et méchants, ou entre riches et pauvres. Cela permet de distinguer entre ceux qui sont prêts à aller plus loin dans l’Union et ceux qui veulent le faire moins rapidement. Mais je n’aime pas parler d’une Europe à deux vitesses, car cela peut avoir une connotation négative, je préfère parler de coopération renforcée et volontaire.

Si le populisme triomphe en France, qu’arrivera-t-il?

Ce serait très négatif, car ce qui est en jeu est l’idée que la France abandonne l’Union européenne. Ce serait une décision terrible pour les intérêts de l’Europe dans son ensemble, mais surtout pour les Français. Aucun parti populiste arrivé au pouvoir n’a jamais servi son peuple. Jamais. Il y a beaucoup de partis populistes qui cherchent à transformer l’Europe en une sorte de marâtre qui va à l’encontre des intérêts nationaux. Je ne vois pas les choses comme cela. L’UE est une des opérations politiques majeures de l’Histoire.

Concrètement, que faire contre les populistes?

Avant tout, il faut dire du bien de l’Europe. Soixante ans après le Traité de Rome, l’Europe est la plus grande zone de paix dans le monde. Il faut mettre en valeur ses principes fondamentaux: démocratie, liberté, droits de l’homme, progrès économique et social. Je pense aussi qu’il faut avancer dans l’intégration européenne. Nous avons progressé en matière de défense européenne, de politique étrangère et de politique intérieure. Il faut poursuivre l’union bancaire et l’union fiscale.

Le terrorisme inquiète. Londres vient d’être frappée. Que faire?

Ce qui est arrivé à Londres, comme dans d’autres villes d’Europe, est la preuve que nous faisons face à un défi qui ne peut être surmonté qu’avec de la persévérance et une forte volonté de défendre les valeurs de notre civilisation. Les citoyens doivent savoir qu’on ne peut pas garantir la sécurité absolue, mais que nous mettons en œuvre tous les moyens pour prévenir ces attaques. Confrontés à une menace mondiale, il nous faut une réponse globale.

L’Espagne est une des portes de l’Europe. Quelle est votre formule face à l’immigration?

En matière d’immigration économique, nous devons faire en sorte que les pays africains aient un niveau de vie décent. A la fois parce que nous y avons tout intérêt et pour des raisons humanitaires. Vous souvenez-vous du plan Marshall? C’est ce que nous devons faire avec l’Afrique.

L’Espagne est l’un des pays les plus dynamiques de l’UE. Pourquoi ne joue-t-elle pas un rôle plus stratégique?

Nous voulons jouer un rôle à la hauteur de notre poids dans l’Union. Aujourd’hui, l’Espagne apporte beaucoup à l’Europe, mais nous avons été dans une situation compliquée. Le pays a souffert gravement de cinq années de croissance négative, avec la perte de 3,5 millions d’emplois. Je suis arrivé au pouvoir en 2011 et je peux vous assurer que 2012 et 2013 ont été un cauchemar, avant que la croissance ne reparte en 2014. Malgré cela, nous avons apporté notre contribution à l’Union. Si on a commencé à parler moins d’austérité et plus de croissance, c’est en partie grâce à nous. Nous avons joué un rôle moteur en matière de politique d’immigration ou bien de lutte contre le chômage des jeunes. Nous travaillons aujourd’hui sur les questions de sécurité et de défense. Nous voulons être actifs sur les grands enjeux comme le terrorisme, la croissance, l’emploi…

Les négociations du Brexit vont commencer. L’Europe doit-elle «punir» Londres?

Il n’y a pas de bon Brexit. Le Brexit n’a été une bonne nouvelle ni pour Royaume-Uni ni pour le reste de l’Europe. Il faut maintenant trouver le moyen d’avoir la meilleure relation possible, à la fois au moment de la sortie du Royaume-Uni de l’UE (ndlr: dans deux ans) et par la suite. Mais il doit être bien clair qu’on n’est pas mieux hors d’Europe que dedans.

L’Ecosse veut rompre avec le Royaume-Uni et rester dans l’Union européenne. Cela peut-il ouvrir la voie pour les indépendantistes catalans?

Je respecte toutes les décisions prises par les pays voisins. Le référendum écossais était légal parce que le Parlement britannique en a décidé ainsi. Mais en Espagne, le référendum proposé en Catalogne est illégal. Quiconque viole la Constitution d’un pays de l’UE (dans ce cas celle de l’Espagne) viole aussi les acquis communautaires.

Mais que dites-vous aux 85% de Catalans qui veulent voter sur l’avenir de la région?

L’autodétermination n’existait que dans trois Constitutions: dans l’ex-Union soviétique, dans l’ex-Yougoslavie et en Ethiopie. Aucun pays n’a établi dans sa Constitution une procédure de destruction. On ne peut pas opposer la démocratie à la loi, parce que lorsque quelqu’un enfreint la loi, il détruit la démocratie. Les séparatistes doivent s’y conformer. Ils peuvent présenter une proposition visant à modifier la Constitution, qui devrait être votée par le parlement et par l’ensemble du peuple espagnol.

(TDG)