Gouvernement et Farc signent l'accord de paix

Le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des Farc Rodrigo Londono, plus connu sous son nom de guerre Timochenko, ont signé jeudi un nouvel accord de paix. Le texte est destiné à mettre fin à 52 ans d'insurrection armée. Il avait été amendé à la suite du rejet de la première version par une étroite majorité de Colombiens lors d'un référendum le 2 octobre dernier.

«On y est arrivé !», ont scandé les participants à la cérémonie, qui s'est déroulée au Teatro Colon de Bogota, devant un parterre composé essentiellement de membres du gouvernement ou de dignitaires locaux. Les signataires ont paraphé le texte avec un stylo fabriqué à partir d'une balle de fusil.

Compte à rebours

La signature du document va déclencher un compte à rebours de six mois pendant lesquels les 7000 rebelles toujours en activité devront déposer les armes et pourront former un parti politique.

L'accord est le fruit de quatre années de négociations à La Havane entre le gouvernement du président Santos et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), une guérilla marxiste en lutte contre le pouvoir central depuis 1964. Le conflit a fait plus de 220'000 morts et des millions de déplacés. (ats/afp/nxp)