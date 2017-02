Genève: les pourparlers piétinent

Les pourparlers de Genève sur la Syrie ne sont pas encore entrés dans le concret. Au second jour des discussions, l'ONU a souligné vendredi que les conditions pour un dialogue direct entre les parties ne sont pas encore réunies. Sur le terrain, l'EI a revendiqué un attentat à al-Bab qui a tué plus de 50 personnes.

Parmi les seules certitudes des discussions de Genève, des négociations directes ne peuvent être menées pour le moment entre les délégations. «Il est difficile pour certaines d'entre elles de s'engager dans ce format», a expliqué devant la presse le chef de cabinet par intérim de l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura. Autre élément garanti, l'opposition n'a toujours pas résolu ses divisions. Selon certaines sources, une réunion devait avoir lieu dans la soirée entre ses différentes composantes pour tenter d'aplanir les divergences.

Staffan de Mistura a rencontré dans l'après-midi le Haut Comité des négociations (HCN), principal groupe des opposants. Il doit voir «pendant le week-end» les autres plateformes dites du Caire et de Moscou, considérées comme plus proches du président syrien Bachar el-Assad. Le HCN souhaite diriger une délégation unifiée, mais contesterait le rôle de négociateurs aux deux autres groupes.

«Le peuple syrien désire désespérément la fin du conflit» Staffan de Mistura, Envoyé spécial de l'ONU pour la #Syriehttps://t.co/tSeetwxTo2 — ONU Info (@ONUinfo) 24 février 2017

Divisés sur Bachar el-Assad

Comme avec la délégation du gouvernement dans la matinée, l'émissaire n'a abordé que des questions de procédure avec le HCN. Il a remis à ces deux interlocuteurs, qu'il pourrait également revoir pendant le weke-end, un document avec des propositions sur la manière à suivre pour faciliter le début de véritables négociations. Sur le fond, il reste attaché à discuter des trois éléments qui figurent dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Avant même une nouvelle Constitution et des élections contrôlées par l'ONU, la première question, celle d'une gouvernance inclusive, divise autorités et opposition. La délégation du gouvernement emmenée par l'ambassadeur Bachar al-Jaafari semble se borner à un cabinet d'union nationale sous l'autorité de l'actuel président. L'instance gouvernementale de transition doit rassembler toutes les parties et avoir «les pleins pouvoirs exécutifs», a affirmé devant la presse le président de la délégation du HCN Nasr al-Hariri.

Rebelles tués près d'Alep

Et de réfuter aussi toute allégation selon laquelle, elle ne chercherait pas à lutter contre l'Etat islamique (EI). L'Armée syrienne libre, l'un des groupes armés liés à l'opposition, a fait de ces djihadistes une priorité dès 2013, a relevé Nasr al-Hariri. Vendredi, l'EI a perpétré un attentat-suicide à al-Bab, son fief dans le nord du pays repris la veille par les insurgés alliés aux Turcs. Plus de 50 rebelles syriens ont été tués. Un autre attentat contre un barrage à l'entrée d'al-Bab a tué deux soldats turcs, a annoncé Ankara. Par ailleurs, une trentaine de rebelles ont été tués jeudi dans des raids aériens du régime syrien à l'ouest d'Alep. Cette ville avait été reconquise fin décembre par les forces de Damas. «Le régime veut renforcer ses positions autour d'Alep» et prend les tirs des rebelles «comme prétexte pour bombarder leurs positions», a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) Rami Abdel Rahmane. La trêve adoptée il y a deux mois, facilitée par la Russie et la Turquie, est fragilisée par les forces pro-gouvernementales et les groupes armés. (AFP/nxp)