Fusillade dans une disco: au moins deux tireurs

Selon le Daily Mail, une personne aurait été tuée et au moins 14 autres blessées et hospitalisées dans la ville américaine de Cincinnati, dans l'Ohio. Des individus auraient ouvert le feu sur des fêtards au Cameo Club, vers 2 heures du matin (heure locale).

Le capitaine Kimberly Williams de la police de Cincinnati a pour sa part affirmé à la chaîne CNN qu'il y avait au moins deux tireurs, contrairement aux premières informations selon lesquelles un seul homme aurait tiré sur la foule, des jeunes en majorité.

«Nous sommes certains qu'il y avait plus d'un (tireur), mais nous ne sommes pas sûrs qu'il y en avait plus de deux», a-t-elle dit. «Lorsque les tirs se sont produits, les gens ont couru dehors, par conséquent il n'y avait plus beaucoup de monde dans la boîte de nuit», a-t-elle ajouté, faisant état de scènes de «chaos» lors de la fusillade.

One dead and 13 injured after a gunman opens fire on revellers at a nightclub in Cincinnati https://t.co/XGou55w1VE pic.twitter.com/c9d1a1PA8d — Daily Mail US (@DailyMail) 26 mars 2017

Un «grand nombre de victimes»

Des centaines de personnes se trouvaient dans cette boîte de nuit, lorsque la fusillade a éclaté, a indiqué un responsable de la police, Paul Neudigate, cité par une télévision locale et repris l'AFP, affirmant qu'il y avait «un grand nombre de victimes».

Un sergent de la police locale, Eric Franz, s'est confié à ABC News: «C'est une scène d'homicide grande et complexe». Et d'ajouter: «Nous avons plusieurs témoins que nous interrogeons. Personne n'est actuellement en garde à vue».

Orlando

Ce fait divers survient moins d'un an après qu'un homme a abattu 49 personnes et fait plus de 50 blessés, dans une discothèque gay d'Orlando, en Floride, le 12 juin 2016. Il s'agit de la pire fusillade survenue dans le pays. Cette attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique.

(cbx/afp/nxp)