François Bayrou rallie la candidature Macron

«La situation du pays présente de grands risques. Et la dispersion des candidatures ne peut qu’aggraver le péril. J’ai donc décidé de faire une offre d’alliance à Emmanuel Macron.» Lors d'une conférence de presse donnée mercredi après-midi, François Bayrou, président du MoDem, a mis fin de façon spectaculaire au suspense autour de sa candidature. Il renonce. Même si c’est, pour lui et pour ses amis, «un sacrifice». Candidat à trois reprises à la présidentielle depuis 2002, celui qui est aujourd’hui le maire de Pau rebat à son tour les cartes d’une élection décidément pas comme les autres. Sa décision vient en effet renforcer le potentiel de qualification d’Emmanuel Macron pour un second tour. Crédité ces derniers jours de 5 à 6% des intentions de vote par les sondages au premier tour de la présidentielle, François Bayrou redynamise la campagne de son champion, à deux mois de ce premier tour. Dès la fin de journée, Emmanuel Macron acceptait formellement cette alliance.

François Bayrou justifie ce ralliement par un constat amer: celui du «dévoiement de la politique par l’argent» et d’une «démocratie décomposée comme jamais depuis cinquante ans». Choqué par «l’acceptation unanime des abus de François Fillon par sa famille politique qui défend l’indéfendable», le centriste qui a fait campagne en 2012 sur l’éthique en politique pose une exigence première à son alliance avec Emmanuel Macron: une grande loi de moralisation de la vie publique, dont il se veut «le garant». Le président du MoDem avait, il y a peu, qualifié le leader d’En marche! de «candidat de grands intérêts financiers». En posant comme condition à l’alliance cette loi qui veut cloisonner intérêts privés et publics, il se dédouane aussi comme il peut de cette attaque parmi d’autres.

Sa stratégie d’alliance répond également à «la flambée de l’extrême droite, qui fait planer un danger de double condamnation à l’effacement de la France et de l’Europe». Cela lui impose donc une exigence de rassemblement et non de dispersion. Pour défendre la France, et surtout l’Europe «menacée de déchirure». Sur ce point, les deux hommes, Européens convaincus, se rejoignent sans difficulté.

Avec l’espoir d’«un vrai changement sans recyclage» et d’une «majorité nouvelle» au centre, qu’il appelle de ses vœux depuis quinze ans, le Béarnais a l’intuition que ce «dépassement des clivages» est désormais à portée de main. Il assortit cette espérance d’un besoin de pluralisme démocratique, refusant comme Emmanuel Macron que deux tiers des citoyens ne soient pas représentés à l’Assemblée. Pour Emmanuel Macron aussi, une dose de proportionnelle est nécessaire à une représentation vraiment démocratique de l’opinion. Cette majorité se créera, il en est persuadé, si «les familles qui la composent se respectent». Pas question, donc, de fondre ce qui reste de son parti, le MoDem, dans En Marche! Il a cependant la conviction qu’après la présidentielle et les législatives, «une coopération sera nécessaire entre la droite républicaine, la gauche réformiste et le centre indépendant». L’objectif est de «travailler pour le bien du pays» et de redonner une valeur à une parole politique «dévaluée» par des élus qui ne mettent pas «leurs actes en accord avec leurs paroles».

Mercredi, Emmanuel Macron engrangeait un autre soutien, celui de l’écologiste raisonnable François de Rugy, qui s’était pourtant engagé à soutenir le candidat sorti gagnant de la primaire de la gauche.

