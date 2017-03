Fillon redit son innocence et ne plie pas

En chute de trois points dans un dernier sondage

François Fillon a perdu trois points en une semaine dans les intentions de vote en vue du premier tour de la présidentielle. Il atteint 17%, loin du duo Macron-Le Pen, selon un sondage Kantar Sofres-OnePoint publié dimanche.



Alain Juppé parviendrait quant à lui à se qualifier pour le second tour s'il devait remplacer le vainqueur de la primaire de novembre 2016, selon cette même étude réalisée pour LCI et Le Figaro. Dans ce cas de figure, le maire de Bordeaux recueillerait 24,5% des voix, Marine Le Pen 27% et Emmanuel Macron serait éliminé avec 20%.



Dans l'hypothèse d'un maintien de François Fillon, la présidente du Front national (FN) et l'ex-ministre de l'Economie feraient largement la course en tête, avec respectivement 26% (-1 point) et 25% (stable) des intentions de vote.