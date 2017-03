Fillon: «Personne ne peut m’empêcher aujourd’hui d’être candidat!»

«Personne ne peut m’empêcher aujourd’hui d’être candidat. Vous devez comprendre que même le parti ne le peut. C’est ma décision.» François Fillon se veut clair, déterminé et combatif. Sur le plateau de France 2, hier soir, il balaye toutes les hypothèses, hors la sienne. «Je pense profondément que mon retrait aboutirait à une impasse. Il n’y a pas de projet de rupture, radical, autre que le mien en capacité de relever la France», affirme le vainqueur de la primaire des Républicains.

Dimanche après-midi, un rassemblement de soutien à sa candidature a réuni ses sympathisants, place du Trocadéro à Paris. Juste en face de la tour Eiffel. Les organisateurs annoncent 200 000 personnes. La police entre 40 000 à 50 000. «Je voulais démontrer que le peuple de droite et du centre est toujours derrière son candidat et son programme», explique François Fillon, désormais engagé dans un bras de fer contre son parti, qui veut le rencontrer ce lundi soir (lire ci-dessous).

Faussement débonnaire

En effet, l’ex-favori à la course à la présidence a perdu passablement de plumes depuis que Le Canard enchaîné l’a mis en cause dans une affaire d’emplois présumés fictifs en faveur de son épouse, Penelope, et de ses enfants. La justice l’a convoqué pour le 15 mars. Depuis cette information, connue mercredi, les défections se multiplient dans son propre camp. Son chef de campagne comme une grande majorité des députés des Républicains ont décidé de ne plus soutenir François Fillon, qui avait juré de se retirer s’il était mis en examen.

Loin derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, François Fillon pointe désormais à la troisième place dans les sondages. C’est cet enfermement dans une «logique perdante» que dénoncent des élus Républicains. Alain Juppé, recours le plus souvent avancé par les mêmes, a ainsi annoncé vouloir faire une déclaration ce lundi en fin de matinée.

Mais François Fillon, ainsi qu’il l’a réitéré à la TV plusieurs fois dimanche soir et qu’il l’a martelé lors de la réunion place du Trocadéro, estime être l’objet d’une machination pour l’empêcher d’être président. Et pour voler au peuple de droite sa victoire. Ainsi s’il s’est excusé auprès des militants, ce n’est pas d’avoir employé son épouse, mais de n’avoir pas mesuré que cela pouvait l’empêcher de «défendre son pays».

Habilement, François Fillon a renvoyé aux dirigeants de la droite la responsabilité de le débrancher. Manière de montrer qu’il est encore le patron dans son camp et surtout manière de souligner qu’en cas de retrait forcé, les instigateurs seraient comptables du futur résultat du candidat de substitution à cinquante jours de la présidentielle.

Pour le coup, le rassemblement de dimanche après-midi avait toute son importance. Place du Trocadéro, l’ambiance est faussement débonnaire. Les sympathisants sont nombreux. Les drapeaux tricolores flottent parmi les parapluies. De toute évidence, on est loin des 200 000 personnes annoncés par les organisateurs. Mais la foule est bien là.

Sous la pluie et les bourrasques de vent qui balayent les lieux pendant que François Fillon parle, les loyalistes veulent avant tout démontrer qu’ils sont encore debout. Rares sont ceux qui croient encore la victoire possible, mais la solution Alain Juppé ne les satisfait pas vraiment. L’abstention ou Marine Le Pen sont les deux options le plus souvent émises par ces fidèles de François Fillon très en colère.

Les médias invectivés

A les entendre, presse, juges et gauche sont les responsables du délitement de la France. On voit d’ailleurs des scènes inhabituelles: des passants, grisonnants et en loden, invectivent des journalistes TV pendant leur direct. A n’en pas douter, la violence des propos du camp Fillon contre les médias a désinhibé le peuple de droite. Certains se montrent désormais aussi désagréables que les radicaux d’ultragauche lors de manifs anticapitalistes. Mais on ne casse pas encore à coups de marteaux les bancomats du très chic XVIe arrondissement de Paris.

(TDG)