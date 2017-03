Feu vert du Parlement au lancement du Brexit

Le parlement britannique a approuvé lundi soir la loi autorisant le gouvernement à déclencher le Brexit, quelques heures après l'annonce par la Première ministre écossaise de son intention de demander un nouveau référendum d'indépendance.

La Première ministre britannique Theresa May va s'adresser mardi à la chambre des Communes, un discours très attendu. Theresa May doit, comme c'est la règle, débriefer les élus britanniques sur le dernier sommet européen qui s'est déroulé la semaine dernière à Bruxelles. Mais c'est surtout la plus petite indication qu'elle pourra donner sur la date à laquelle elle entend lancer la procédure de divorce qui sera guettée alors que la date du 31 mars qu'elle s'est fixée comme limite approche à grand pas.

Mystère autour de la date du grand saut

Pendant quelques jours, la rumeur que la dirigeante britannique profiterait de sa déclaration devant les députés pour annoncer le grand saut a bruissé de manière insistante. Toutefois, son porte-parole a refroidi les attentes lundi après-midi en annonçant que Theresa May entendait en fait attendre la fin du mois. Certains tablent désormais que cela n'aura pas lieu avant le 27 mars.

Lundi soir, les députés ont rejeté, par 335 voix contre 287 le premier amendement des Lords visant à protéger les trois millions de citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Ils ont fait de même pour l'autre amendement qui conférait le dernier mot au parlement sur l'accord final avec Bruxelles, 331 votant contre tandis que 286 votaient en sa faveur.

La chambre des Lords a ensuite pris acte du refus par la chambre des Communes de ses deux amendements et a voté contre les deux modifications en deuxième lecture, entérinant ainsi le texte. «C'est un résultat décevant pour tous ceux qui reconnaissent l'importance vital d'un contrôle parlementaire du Brexit», a réagi la député conservatrice Anna Soubry, opposée au Brexit.

Ecosse au large

Cette approbation intervient quelques heures après l'annonce par la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon qu'elle allait demander un nouveau référendum d'indépendance, faisant planer une menace d'éclatement du Royaume-Uni.

Nicola Sturgeon, qui souhaite un référendum fin 2018 ou début 2019, a expliqué qu'elle demanderait la semaine prochaine au parlement écossais l'autorisation de réclamer l'accord du gouvernement britannique pour lancer la procédure.

«J'estime qu'il est important que l'Écosse soit en mesure de décider de son futur (...) avant qu'il ne soit trop tard», a ajouté la cheffe du parti indépendantiste SNP, rappelant que les Écossais avaient majoritairement voté contre le Brexit.

“The option of no change is no longer available.” @NicolaSturgeon has announced the country's second referendum. https://t.co/ZVhO1RJtwz pic.twitter.com/rscvJ30e4T