Feu vert de Trump pour l'oléoduc controversé

Donald Trump a confirmé vendredi le feu vert des Etats-Unis accordé à TransCanada pour la construction de l'oléoduc controversé Keystone XL, jugeant qu'il s'agissait d'un jour «grand jour» pour les emplois américains et l'indépendance énergétique des Etats-Unis.

Reporté «pendant trop longtemps»

«C'est un moment historique pour l'Amérique du Nord», a affirmé le président américain, sans jamais évoquer la question du changement climatique qui avait été mise en avant par son prédécesseur démocrate Barack Obama pour bloquer le projet.

«Il est beaucoup plus sûr d'avoir des oléoducs que d'autres formes de transport», a-t-il ajouté depuis le Bureau ovale, déplorant que cet investissement ait été reporté «pendant trop longtemps».

BREAKING: U.S. President Trump, TransCanada President Russ Girling announce Keystone XL pipeline has been approved by Trump administration. pic.twitter.com/mQTy165N8r