Faibles, les Républicains se rangent derrière Fillon

Faute de plan B, après le renoncement d’Alain Juppé, à un mois et demi du premier tour de la présidentielle, le comité politique des Républicains a décidé «à l’unanimité» de soutenir la candidature de François Fillon. Les manœuvres de Nicolas Sarkozy, qui fait désormais figure de parrain plus que de chef, n’auront servi à rien. Il n’a pas réussi à imposer son poulain, fraîchement intégré à son écurie, François Baroin. Personne ne peut reprendre le flambeau et, de toute façon, il est trop tard. La réunion qui devait avoir lieu mardi entre Juppé, Sarkozy et Fillon a été annulée.

Le faible leadership à droite et la légitimité acquise par une victoire à la primaire ont permis à François Fillon de se maintenir contre vents et marées. Il a même semblé galvanisé par les épreuves. Dans son édition de ce mercredi, Le Canard enchaîné révèle une nouvelle affaire, un prêt de 50 000 euros non déclaré à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, de l’homme d’affaires Marc Ladreit de Lacharrière, qui a salarié Penelope Fillon. L’avocat de François Fillon affirme que le prêt a été remboursé depuis.

Malgré les affaires qui se succèdent, le candidat a désormais le parti derrière lui, à condition qu’il sache faire quelques gestes pour intégrer sarkozystes et juppéistes à sa campagne. Cependant, des juppéistes comme des sarkozystes, qui se sont sentis trahis par les «parjures» du candidat, selon les mots du député Alain Lamassoure, n’ont pas l’intention de faire campagne pour lui. «Moi, je vous le dis, c’est perdu. Je regrette que des figures ne se soient pas levées», s’exclamait mardi Georges Fenech, qui demande le retrait de Fillon depuis le début.

Si certains des soutiens qui ont fait défection reviennent à ses côtés, d’autres sont définitivement perdus. Parmi eux, les centristes, chez qui la division s’est cristallisée mardi. Une partie d’entre eux va rejoindre Emmanuel Macron quand les autres, résignés ou prisonniers d’accord électoraux aux législatives, vont soutenir mollement François Fillon. «On voit bien qu’il ne rassemble plus personne», s’est désolé Jean-Christophe Lagarde, président du parti, tandis que Jean-Louis Borloo actait la recomposition entre progressistes et conservateurs de droite et de gauche, théorisée par Emmanuel Macron.

(TDG)