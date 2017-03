Face à la presse, Trump met un vent à Merkel

Le président américain Donald Trump a accueilli vendredi, sous un soleil rayonnant, la chancelière allemande Angela Merkel à son arrivée à la Maison-Blanche à Washington. Il s'agit de leur premier face-à-face.

Les deux dirigeants, dont la rencontre initialement prévue mardi avait été repoussée en raison d'une tempête de neige, devaient s'entretenir dans le Bureau ovale avant une conférence de presse commune prévue vers 18h20 (heure suisse). La rencontre est très attendue des deux côtés de l'Atlantique: M. Trump et Mme Merkel auront sans doute la volonté de mettre en avant la solidité des liens entre les deux pays alliés après une série d'échanges tendus.

L'Europe en particulier a les yeux braqués sur ce tête-à-tête pour voir jusqu'où - et sur quel ton - la chancelière allemande, figure centrale de l'Union européenne (UE), se démarquera du nouveau locataire de la Maison-Blanche.

La rencontre s'est achevée sur un moment gênant, lorsque les journalistes ont demandé aux deux dirigeants de se serrer la main. Trump est apparemment resté muet face à Merkel.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7