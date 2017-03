Experts de l'ONU tués: Guterres demande justice

Antonio Guterres a confirmé mardi soir que les corps découverts en République démocratique du Congo (RDC) étaient bien ceux de deux experts de l'ONU. Le secrétaire général des Nations unies a assuré que l'ONU ferait «tout son possible pour que justice soit rendue.»

Un expert américain et une experte suédoise «ont perdu la vie en essayant de comprendre les causes du conflit et de l'insécurité en RDC, afin d'aider à ramener la paix à ce pays», a déclaré le secrétaire général dans un communiqué diffusé à New York.

«Je fais confiance aux autorités congolaises pour qu'elles conduisent une enquête complète sur cet incident. Les Nations unies mèneront aussi une enquête», a ajouté Antonio Guterres, actuellement en déplacement en Jordanie.

Il a également appelé les autorités congolaises à «poursuivre les recherches pour retrouver les quatre ressortissants congolais qui accompagnaient les deux experts», en coopération avec l'ONU.

L'experte suédoise a été décapitée

Un porte-parole du gouvernement congolais avait indiqué plus tôt mardi que les corps des deux experts, enlevés avec leurs accompagnateurs le 12 mars dernier dans la province du Kasaï, dans le centre du pays, avaient été retrouvés. L'experte suédoise a été décapitée, alors que le corps de l'expert américain était entier.

Le groupe d'experts onusiens sur la RDC est composé de six personnes nommées chaque année par le secrétaire général. Il présente chaque année un rapport portant notamment sur les mouvements illicites d'armes sur le territoire congolais, déstabilisé par de nombreux groupes rebelles depuis la fin de la 2e guerre du Congo (1998-2003).

Antonio Guterres a encore souligné que l'ONU «honorerait la mémoire» des deux experts en «continuant à soutenir le précieux travail du groupe d'experts et toute la famille onusienne en RDC». (ats/nxp)