Exercices militaires impliquant des missiles

L'Iran a entamé samedi des exercices militaires incluant des missiles, en plein regain de tension avec les Etats-Unis, a annoncé samedi l'armée d'élite iranienne. Ces exercices ont pour objectif de montrer «la totale préparation à confronter les menaces» et «les sanctions humiliantes» contre l'Iran annoncées vendredi par les Etats-Unis, indique le site des Gardiens de la révolution, Sepahnews.

Différents types de systèmes de radars et de missiles de fabrication locale, ainsi que de centres de commandement seront testés pendant cet exercice, ajoute le site. Cette annonce survient au lendemain de nouvelles sanctions américaines imposées à l'Iran en réponse notamment à un tir de missile balistique le 29 janvier qui a provoqué la colère du président américain Donald Trump et de sa nouvelle administration.

Tensions accentuées

Peu après l'annonce de ces nouvelles sanctions, l'Iran a assuré qu'il allait agir de manière «réciproque» et viser «des individus et des entreprises américaines» soutenant des groupes «terroristes». En visite samedi à Tokyo, le secrétaire américain à la Défense James Mattis a affirmé que l'Iran était «le plus grand Etat soutenant le terrorisme au monde».

Les tensions entre Téhéran et Washington, qui ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980 au lendemain de la révolution islamique de 1979, se sont brutalement accentuées après l'investiture le 20 janvier de Donald Trump. (AFP/nxp)