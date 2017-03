Evasion ratée: l'avocat de Brahim Abdeslam inculpé

Un avocat bruxellois a été inculpé et incarcéré en raison de soupçons sur une participation à la tentative d'évasion d'un trafiquant de drogue en 2014, a annoncé mardi le parquet de Bruxelles, les médias l'identifiant comme un ténor ayant défendu un des kamikazes parisiens de 2015.

Le parquet n'a publié que les initiales de l'intéressé, désigné comme «O.M.», mais les médias belges ont précisé qu'il s'agissait du pénaliste Olivier Martins.

Me Martins, qui s'est illustré dans des affaires d'assises variées, a notamment été l'avocat de Brahim Abdeslam, l'un des kamikazes des attentats de Paris du 13 novembre 2015 (et frère de Salah, le seul survivant des commandos, emprisonné en France).

Commando et arme lourde

Il «a été inculpé ce soir par le juge d'instruction du chef de membre d'une organisation criminelle et placé sous mandat d'arrêt», a indiqué mardi soir le parquet de Bruxelles. Le parquet avait indiqué plus tôt que des perquisitions avaient été effectuées au domicile et au cabinet de l'avocat «dans le cadre de la tentative d'évasion de la prison de Saint-Gilles (à Bruxelles, ndlr) le 13 avril 2014» de Mohamed Benabdelhak.

Ce dernier était alors sur le point d'être extradé pour la France dans le cadre d'un dossier de trafic de stupéfiants. Un commando d'hommes armés avait tenté de pénétrer dans la maison d'arrêt, ouvrant le feu à l'arme lourde, pour libérer selon les enquêteurs cette figure du grand banditisme, originaire de Creil, près de Paris.

«Divers éléments» de l'enquête ont conduit aux soupçons concernant l'avocat, a indiqué le parquet, ajoutant qu'une décision devrait être prise vendredi concernant sa détention. Quatre personnes, dont une avocate française, avaient déjà été inculpées en juin 2015 dans le cadre de l'enquête sur cette tentative d'évasion. (afp/nxp)